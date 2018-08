LOS ENTRENADORES RESPONDEN

POR LUIS ENRIQUE VÁZQUEZ NAVA

Después de entrar a la conferencia de prensa vs Alebrijes, conocí a Rafa Álvarez, Jefe de Prensa de Bravos, con quien conecté fácilmente y me acreditó para los siguientes dos partidos, vs Xolos y vs Dorados.

A continuación las preguntas que hice, a los 4 entrenadores que tuve el privilegio de cuestionar.

FC JUÁREZ 1 X 0 ALEBRIJES / 1ER FECHA APERTURA 2018 DEL ASCENSO MX / 21 DE JULIO

A RICARDO RAYA, DT ALEBRIJES: El equipo de Oaxaca, la temporada pasada no contaba con la certificación –ahora sí cuentan con certificación-, ¿qué se siente competir en el torneo de esa manera, incluso cuando usted tiene un gran plantel de futbolistas, y el equipo de Alebrijes ha sido protagonista desde hace tiempo?

Pues la verdad, que hay que felicitar a la directiva, porque han hecho un esfuerzo extraordinario en hacer la certificación. Es obvio que eso es un aliciente más para los jugadores, una motivación más.

En lo personal, buscaremos hacer de éste equipo un equipo que sea protagonista, que pelee partido a partido para sumar puntos y acercarse a la calificación. Y ahora sí pelear por el título.

El torneo es largo, hoy nos llevamos un sinsabor, pero hay que levantar la cara, analizar lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Y como siempre felicitar a los muchachos por el esfuerzo que hicieron y nos viene una revancha el próximo fin de semana.

A GABRIEL CABALLERO: Felicitarlo por la trayectoria que usted ha tenido en el Ascenso MX, porque ha demostrado grandeza, primero con Dorados, luego con Cafetaleros no se le dio ascender por cuestiones directivas, y hoy inicia con un triunfo bendito… Usted podría dirigir en 1RA, porque su curriculum lo avala, pero usted es alguien de ideales, me imagino, y quiere ascender de ésta manera… ¿Cómo siente que pueda ser esta experiencia con el equipo de Juárez, un 3er año de éxitos en el Ascenso MX?

Gracias. Traemos una maleta llena de ilusiones, un proyecto que es muy serio, gente que quiere darle un equipo de 1RA División a la ciudad. Entonces, los buenos proyectos me gustan, y los compromisos y las responsabilidades que eso conlleva uno los asume. Entonces quiero hacer un buen año con el equipo.

Pero antes de pensar en ascender, porque ese es el objetivo final que tenemos para este año, tenemos que ir paso a paso, y el paso a paso es cada fin de semana, son los puntos que nos van a dar la posibilidad de calificar, y que cuando califiquemos peleemos por un campeonato.

Por supuesto que vengo con mucha ilusión, y vengo con la misma intención de siempre, de ganar, y conseguir éxitos y conseguir triunfos, y poder ascender al equipo a 1RA División, que creo que se lo merece. La afición es una afición de 1RA División.

Entonces vamos a tratar todos juntos, ustedes los medios de comunicación que son parte fundamental de todo esto, junto con la directiva y los jugadores, y por supuesto basta decir lo que necesitamos del público, siempre es para ellos, la intención de hacerlo bien.

¿Qué le deja el fútbol

de Chiapas?

Viví un año extraordinario en Chiapas. Pudimos conseguir una historia que nunca había pasado en el estado y menos con Tapachula. Entonces me quedo con los recuerdos hermosos, mucho cariño.

Y el futbol es así, uno nunca sabe, da vueltas. Pero sí me quedo con muchas cosas en el corazón, pero hay que seguir… y ahora vengo con esas mismas intenciones a Juárez, y lo vamos a buscar hasta lo último.

FC JUÁREZ VS XOLOS DE TIJUANA / 1ER FECHA APERTURA 2018 DE COPA MX / 25 DE JULIO

A DIEGO COCCA, DT XOLOS: Profe, tenía la siguiente duda. Usted es un extranjero en la liga, y quería saber su opinión acerca de ésta nueva administración de la FEMEXFUT, y estos años que se vienen para el fútbol mexicano. ¿Cómo es que podemos competir si ya no tenemos relación con CONMEBOL? Si cuando teníamos estos mismos resultados de quedar en 8vos en Mundial, había un trabajo del jugador nacional en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana, y Copa América. Y ahora ya no vamos a participar, únicamente podemos exportar a Europa, y el futbolista mexicano en sí es difícil que se exporte, porque es un producto bastante caro, y al final, nosotros somos extranjeros, no somos comunitarios en Europa.

Lo planteaste bien, es así, es la realidad y es lo que toca. A mí me ha tocado jugar como extranjero en México y jugar la Copa Libertadores, y me ha tocado dirigirla, y la Copa Libertadores es el torneo más prestigioso de América.

Te da una jerarquía muy grande y te ven en todos lados. Y hoy como está el mundo, tienes una buena Libertadores, a lo mejor te ven en Europa y te abre las puertas.

Ojalá que pueda ser que el fútbol mexicano vuelva a entrar, porque además cada vez que entró a esos torneos, lo hizo muy bien. Y me parece que es volver a ser competitivo.

Me ha tocado también como técnico dirigir la Concachampions, también es competitiva, pero la Libertadores es otra cosa.

A GABRIEL CABALLERO: Dos preguntas, la primera, ¿cuáles son los desafíos y posibilidades de un equipo del ascenso para ganar la Copa MX? Y la segunda, a propósito de que usted que es un ex futbolista y DT bastante experimentado, a propósito de la nueva administración de la FEMEXFUT, ¿cómo puede competir nuestro fútbol en estos momentos y cuál es su desafío, justo cuando hemos perdido participación en CONMEBOL y eso ayudaba a nutrir al futbolista mexicano, en una época en la que la única experiencia que podemos tener es exportar a Europa, pero sólo llegamos a los “equipos de proyección” y no tenemos jugadores en los “equipos grandes”?

Bueno, son muchas preguntas, no son dos –rie-, pero está bien. Yo creo que por parte de la Federación vienen cambios y vienen nuevas ideas, exactamente no sé cómo quedo todo lo de la federación, pero son nuevas ideas, nuevos proyectos, y cambios siempre hay.

La competencia con la CONMEBOL es algo que a mí me gustaba, y era importante, pero también por cuestiones de calendario no alcanza, entonces tocaría ver cómo se podría reintegrar a los equipos mexicanos a los torneos sudamericanos.

Y del otro lado la copa, yo siempre digo que la copa es difícil para los equipos del ascenso, porque hay mucho desgaste, porque las cargas de viaje como de partidos te pasa factura. Y que hay que administrarlo.

A veces por pensar que porque no juegan los que juegan el sábado o los que juegan otra vez, yo creo que es contraproducente para el futbolista. Puede haber un futbolista que pueda repetir, pero en general sirve para seguir mejorando algunos jugadores, tenerlos en ritmo, porque uno cuando sea necesario tiene que estar en disposición del equipo, del plantel.

Las posibilidades siempre son difíciles para que la gane un equipo del ascenso, a la larga te pasa factura. Pero sí sirve para tener un roce con equipos de 1ra División, sirve para ver qué jugador está y cual no para jugar en 1ra División.

Creo que sirve para muchas cosas. Hay reglas como las de menores, que hacen que jueguen muchos chicos, hay veces que les ayuda y a veces no. Pero es parte del desarrollo que tenemos los equipos, los clubs para que progresen las fuerzas básicas.

FC JUÁREZ 3 X 0 DORADOS DE SINALOA / 3ER FECHA APERTURA 2018 DEL ASCENSO MX / 4 DE AGOSTO

A FRANCISCO RAMÍREZ, DT DORADOS: Sé que todavía es temprano, pero usted que sabe del Ascenso MX, ¿Cuáles cree que son las instituciones más hechas para ascender ésta temporada?

Bueno, sin duda, hoy fueron dos equipos los que se presentaron ésta noche: Dorados y Dorados, los dos son serios candidatos. Por supuesto que el torneo recién arranca, es importante para nosotros sumar para acercarnos y estar dentro del pelotón.

Esto es de rachas, lo más importante es revertir la situación y tratar de sumar de a tres para que podamos mantenernos allí cerca.

A GABRIEL CABALLERO: ¿Qué tanto ayuda la estructura en la que se encuentra alguien trabajando?, porque por ejemplo, comparándolo con 1RA División, no es lo mismo trabajar en Puebla a trabajar en Pachuca que tiene mucha más estructura… Ahora en Juárez, ¿Qué tanto juega, qué significa el equipo, la estructura, la afición, los jugadores que se pueden conseguir?

Los proyectos son importantes, uno quiere dirigir y quiere hacer un equipo ganador, pero detrás debe haber una estructura bien organizada, y un proyecto que no se define por un partido perdido o 2 o 3.

Entonces, ¿qué tiene esta institución de diferente?, es eso. Porque me ha tocado estar en otros equipos, en donde la estructura o en alguna parte está bien pero en otras está muy mal, “en lo deportivo está bien, pero en lo administrativo mal”.

Entonces, creo que eso también es parte de la tranquilidad que tienen los jugadores para dedicarse a trabajar, y no preocuparse por otros aspectos. Y eso es un plus que tiene ésta institución.