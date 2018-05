Los hojeros de Terán viejo y su Sta. Cruz

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – Al conmemorarse el día de la Santa Cruz, en Terán; los “hojeros” van gustosos a traer la flor de espadaña, una tradición que tomó fuerza hace 70 años en esta parte, es exactamente al estilo de los chiapacorceños, pero con el ritmo del tambor y carrizo de otra forma.

De hecho, su origen nace con los chiapaneca, es retomado por los zoques y estos a su vez, promueven algo que no estaba consagrado para ellos los católicos, sino para los dioses de aquel entonces, una tradición que pasó a formar parte de la adoración de la Santa Cruz.

Efrén Palacios, señala que este trabajo se hace con mucha devoción, entregados a la fe, son 3 días, pero basta y sobra para sentir el cansancio, el sacrificio que bien vale la pena, porque es por la Cruz de Cristo y no por un asunto meramente de fiesta, como pudiera pensarse.

Recuerda, que su papá fue uno de los “hojeros”, en su momento empezó solamente un señor, luego sus compadres y finalmente poco a poco se fue formando un grupo grande, hoy son cientos que participan con devoción, pero ya al estilo de los “hojeros” de Suchiapa.

La fiesta de la Santa Cruz, se ha convertido en un argumento tradicional, donde participan todos los católicos, incluso asisten a ver de lejos, los protestantes, no intervienen, son respetuosos y solo observan el desarrollo de lo que en algún momento fueron parte de esa tradición.

Finalmente, asegura que es difícil a pesar de todo, que esta tradición pueda llegar a concluir, es más fácil que la gente decida sumarse, que retirarse, puso como ejemplo que se van 5 pero entran 8, salen 10 y reingresan 12; esto por la edad, pero no porque no gusten de este espacio tradicional.