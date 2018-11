Los mariachis callaron con Sta. Cecilia

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- “Los mariachis callaron”, más allá de una expresión musical del tema “Ella”, es una situación real, exclaman los cantantes y músicos de Tuxtla Gutiérrez, tanto del barrio Niño de Atocha como de Santa Cecilia, quienes coinciden que el negocio se viene abajo.

Un mariachi, trío o grupo musical, ya ve esto como un mero modo de diversión, porque negocio ha dejado de ser desde hace varios años, cuando la gente optó por no contratarlos más, al menos como era una costumbre en los cumpleaños, fiestas de graduación, fin de año, bodas, entre otros.

Han tenido que rebajar sus tarifas, algunos han llegado a la desesperación de cobrar dos cientos pesos por canción, es decir mil por la “tanda”, incluso si ven que hay ganas de seguir de parte de quien los contrata, dan un pilón de una canción más, esto con tal de que se les pague aunque sea eso.

El problema, no es que mil pesos sea mucho, sino que ellos son muchos y termina siendo un grupo no menos de 5 integrantes, a eso hay que sumarle el gasto de gasolina del auto donde se transportan y otros gastos que se generan durante el día en el cual se encuentran a disposición de la clientela.

En el caso del barrio de Atocha, no faltaba quien pasara a contratarlos, hoy las cosas han ido cambiando; pues mejor prefieren hacer guardia y ver opciones rápidas, que estar todos en ese punto, hay veces que no hay nada, en ocasiones es peor porque puede pasar una semana y de igual forma nada.

Muchos han tenido que dedicarse a otra actividad, porque les deja dinero, pero no esto, que al final de cuentas lo que a ellos les importa, es el hecho de llevar dinero a la familia, no importa si son taxistas, electricistas, incluso albañiles, pero haya chamba para poder tener el recurso.