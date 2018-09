Macías sigue paso internacional con su música

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Retomar el papel de la música, es hacer poesía; expresó Carlos Macías cantautor de Chiapa de Corzo, quien habló del sentimiento que se debe expresar en cada melodía y siempre una inspiración personal pero también que sepa llegar a todos.

Macías hizo la presentación oficial de su nuevo video que corresponde al tema “Usted no debería” de su producción “Un romántico apasionado”, contando con la presencia de la actriz boliviana Ximena Herrera, quien aceptó participar en este trabajo. El video y la canción ya están en todas las plataformas digitales.

Entrevistado en Reporte Meridiando de Péndulo de Chiapas; destacó que su nuevo disco, invita a un viaje auditivo y visual a través del bolero, la balada, la salsa, incluso la cumbia colombiana, porque al amor se le habla y se le canta, no solo en tono de balada o bolero.

El amor correspondido y su doloroso contrario son historias que cuenta Macías en su nueva entrega. “Usted no debería”, el primer sencillo, es una canción inspirada en la actriz boliviana Ximena Herrera, quien acompaña al cantautor en este videoclip que arranca en este mes de septiembre.

“Usted no debería hablar en ese tono, caminar con tanto arrojo sonreír de esa manera, suscitando a las estrellas que codician su belleza, sometiendo al calendario que la ha vuelto tan perfecta”, así el autor habla a la mujer de más de 30 años, esa mujer especial con heridas, ilusiones marchitas, aciertos y con más fuerza que nunca para seguir amando. “Desde que conocí a Ximena entendí que ella representaba la poesía del siglo 21, ella es música, color, misterio, luz y pasión, como lo canta la cancón, como lo cuenta el videoclip”, dijo un emocionado Carlos Macías.

Admirador de Pablo Neruda y amante incondicional de las canciones del gran Armando Manzanero, Carlos Macías dirigió algunas palabras la noche del lanzamiento de su video : “Siempre he sido un tipo solitario, no solo en mi carrera, sino en mi vida personal, decidí apostarle a la inspiración y a la canción, antes que al amor, incluso hablando tanto de amor, queriendo decir en mis canciones que sé mucho de amor, cuando no sé nada, pero eso mismo me ha permitido hacer canciones bellas, soy un autor que busca perpetuar en la música, no tener un éxito de seis meses o un año en la radio. Que mis canciones toquen el alma, porque salen de mi alma y que se queden en el público”.

Por su parte Ximena Herrera dijo: “Eres de los pocos que quedan que están escribiendo sobre el amor verdadero. Soy tu fan, te admiro , te respeto, me encanta cantar contigo. Es un honor que acaricies a las mujeres con la palabra de la manera que lo haces, te felicito”.

Para el próximo 5 de octubre Carlos Macías presentará de manera oficial su producción “Un romántico apasionado” en el Centro Cultural Roberto Cantoral de la Ciudad de México, y para el 10 de octubre ofrecerá una actuación en la Expo Compositores 2018.