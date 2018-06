Maestros bloquean entrada y salida Oriente de Tuxtla esperan respuesta de gobierno estatal

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 15 de junio del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Cientos de docentes de la Sección 40 de la CNTE bloquearon este viernes desde temprano la entrada Oriente de Tuxtla Gutiérrez como parte de la jornada de acciones del magisterio en Chiapas.

En este punto de la ciudad, a la altura de la Central de Abastos los disidentes bloquearon el paso con camiones que tomaron, tanto particulares, como de diferentes empresas.

Al respecto José Armando Falconi Borráz, secretario general del Comité Ejecutivo de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 expuso que la actividad fue designada mediante un consenso entre los tres referentes.

Además de que no se ha dado ninguna respuesta por parte del gobierno estatal para responder a los puntos planteados que fueron dados a conocer el pasado martes mediante un pliego petitorio.

En ese punto los docentes de la 40 emplazaron a las autoridades educativas a dar una respuesta en un lapso de 48 horas, tiempo que se terminó el día jueves y por ella la decisión de tapar la entrada y salida Oriente de la ciudad.

“No se ha dado ninguna respuesta concreta a pesar de que la postura del gobierno fue la de mostrar interés al diálogo. Al cumplirse las 48 horas no se apertura la mesa de negociación por ella las acciones del magisterio”, explicó.

Anunció que el bloqueo podría extenderse por tiempo indefinido en este punto de la ciudad, además de que la lucha es por tiempo indefinido, pues son temas que el estado conoce y tiene que ver con recursos millonarios, como el pago a docentes interinos, idóneos, de telebachillerato y la reconstrucción de escuelas afectadas por el terremoto.

En este punto recordó que hasta el momento son cerca de dos mil escuelas que no han sido atendidas en cuanto a la reconstrucción. Las demandas de este sector con el gobierno del estado tienen que ver con recursos económicos principalmente.

“No hay recurso otorgado para la reconstrucción, si hubo un censo pero tenemos la sospecha que el dinero fue desviado para las elecciones, para cuestiones electoreras. Otro punto es el Issstech donde hubo un desvío de dos mil millones de pesos, ahora no hay ni para las aspirinas”, destacó.

Explicó a la población que las acciones del magisterio son acorde a la respuesta del estado mexicano, además de que la lucha magisterial no es exclusivamente por la abrogación de la Reforma Educativa.

En cuanto al rumbo del movimiento magisterial, expuso que continuarán con las exigencias a pesar de que se dé el relevo de gobierno tanto estatal como federal, además de que no tienen ninguna intención de boicotear el proceso electoral, pues consideró importante que el pueblo sea quien decida el rumbo el país mediante el voto razonado.