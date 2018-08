Maíz y ganado en riesgo por canícula

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- De continuar la canícula como hasta ahora, las condiciones del campo, serán peores, se escaseará la comida y habrá crisis, señaló Grisel Jiménez Mazariegos, Dirigente Estatal de Fuerza Chiapas- UPROCAM, quien pidió el apoyo del gobierno federal y estatal.

Lamentó que las condiciones estén así en este momento, dijo que la canícula es algo normal, que año con año se presenta, sin embargo, hoy las condiciones son adversas, incluso explicó que en ocasiones no es de sequedad, sino de intensas lluvias; por lo que hay sorpresa de la forma en que se está presentando.

No solo podría ser la milpa, sino también el ganado en un momento dado, por ello insistió en la necesidad de que el gobierno los apoye, se meta a fondo en el rescate del campo chiapaneco, se entiende que es involuntario, pero puede haber recursos para que las cosas no pasen a más.

Puso como ejemplo, que muchos de los campesinos, necesitan forzosamente de la renta de las tierras, ellos no son los propietarios, pero si son los que siembran, no tienen nada de beneficios del gobierno federal ni estatal, están a la buena de Dios, por eso vale la pena ayudar.

Según el dirigente, el campo chiapaneco con la canícula y el drástico cambio climático que se ha dado en la entidad chiapaneca lo cual enfoca a tener una pérdida total de los cultivos ya sembrados entre un alrededor de más de 5,000.00 mil hectáreas de un promedio de tres mil productores en la región de los llanos.

“Es nuestro deber hacer saber que el campo es prioridad y necesitamos que vean este delicado problema como un tema especial del déficit para el campo trayendo consigo una baja productividad económica, pero con una buena estrategia emergente de incentivo y dándole al cesar lo que es del césar directamente al campesino se podrá revertir en un buen promedio la gran afectación de la sequía en el campo”.