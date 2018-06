Mal del vitíligo crece entre chiapanecos

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- En Chiapas las personas que padecen vitiligo, ha ido en aumento, relacionado al estrés laboral, escolar e incluso familiar, aunque en otros casos la unión de los anteriores, dieron a conocer médicos que afirman que esta enfermedad se está desarrollando en jóvenes.

José Luis Hernández, médico dermatólogo explicó que este fenómeno se ha presentado en todo el mundo, pero en lo que va de del año pasado a este, las personas con vitiligo ha ido en aumento, sobre todo en personas jóvenes entre la preparatoria y universidad, es decir entre los 18 a 25 años.

Sin embargo también hay presencia en niños que a temprana edad como los 5 años ya hay rasgos de poder presentar este problema de piel, si bien es cierto se puede convivir con ellos, ya que no es contagiosa, pero si se adquiere; es decir no por tocar a las personas, sino por factores nerviosas.

Una persona con vitiligo explica el médico requiere atención, pues afecta el autoestima, las manchas son blancas o rosas, como si se tratara de una piel quemada, esta aparece en todo el cuerpo, siendo las más molestas para la imagen pública en rostro y manos de la persona.

José Palma, es trabajador de gobierno en el área de vigilancia, dice que el estrés lo mata, es esclavisante, sobre todo porque su familia está siempre sola, hay más prioridad en su jefe que en su propia gente, eso le molesta aunque acostumbrado, es parte de las chamba.

Tiene 38 años, usa armas cortas y trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, paga su propia comida y busca como resguardarse del agua ahora, cubrir necesidades fisiológicas, se siente como máscota y no como persona, pero finalmente insiste está acostumbrado.

A escasos dos meses y medio empezó aparecer las manchas, se preocupó le explicaron que esto no le conduce a más que una pegmentación de la piel y que tiene que cuidarse, incluso del sol, por eso ahora solo le queda más que aguantar, aunque ya aparecieron los apodos.

Rocio Guillén también dermatóloga señala que se trata de una enfermedad crónica cuya evolución no puede predecirse y que tiene como consecuencia la aparición de manchas blancas o rosas en la piel, puede presentarse a cualquier edad, con mayor incidencia entre los 10 y 30 años. sucede por destrucción de las células que producen la pigmentación, llamadas melanocitos.

El vitiligo es una enfermedad en la que intervienen múltiples factores que incluyen predisposición genética y disparadores endógenos o ambientales. Los pacientes presentan manchas, generalmente múltiples, de distinto tamaño y distribución que aparecen más frecuentemente en las áreas de mayor pigmentación y exposición al roce.

El dermatólogo Cerón Espinosa, manifesta que el mal del pinto, como se presentó en Chiapa de Corzo y por ende el apodo poco agraciado de “Culos Pintos”, en realidad no es que estuviera en gluteos o ano como tal, sino en manos, pero lejos de ser un color blanco o rosa, en realidad es café oscuro.

Esta enfermedad era característica de lugares intertropicales como Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, además de que era transmitida por contacto directo, sobre todo durante la niñez, pero debido al lento avance de la enfermedad, las manchas se presentaban en la edad adulta.

Espinoza, recalcó que desde hace más de cuarenta años no se diagnostica un caso nuevo; a diferencia del vitíligo, que es la sexta causa de consultas, como ocurre en la colonia Moctezuma donde se da atención a este tema en una de las clínicas privadas, y se caracteriza por presentar manchas blancas que continúan durante toda la vida.

En el caso de esta enfermedad, dijo, la gente debe tomar en cuenta que existen cuatro tipos de vitíligo, el primero es el localizado, es decir una sola lesión en cualquier parte del cuerpo; el Segmentario, donde solo se ve afectado un segmento del cuerpo, por ejemplo un hombro, codo o mano de un solo lado, estos dos son los menos frecuentes.

Finalmente acotó que está el Generalizado, que abarca todo el cuerpo y solo deja pequeños espacios de piel sana, y por último está el Diseminado, que es el más frecuente, en el cual se registran manchas en distintas partes del cuerpo y en distintos tamaños.