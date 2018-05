Marcha contra feminicidios en SCLC

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- El número de feminicidios en San Cristóbal de las Casas, provocó que de manera individual se consolidara una marcha de protesta por los asesinatos, que se realizará este 31 de mayo, como una forma de protesta y exigir castigo como un cese a la violencia.

Desde la organización “Gritamos contra el acoso”, la Campaña Popular contra la Violencia hacia las mujeres y el feminicidios en Chiapas, organizaciones y personas preocupadas que habitamos en esta ciudad, denunciamos que en San Cristóbal de Las Casas no sólo nos acosan, nos desaparecen o violan, también nos asesinan.

Por ello invitamos a todas las mujeres, colectivas, organizaciones, barrios, colonias, estudiantes y a todxs los que se quieran sumar a que salgamos a las calles este 31 de mayo para gritar, protestar, denunciar, recordar a las dos compañeras y exigir se nos garantice una vida libre de violencia.

De acuerdo a las mujeres de San Cristóbal, en el último mes se registraron dos feminicidios; reportados y escasamente difundidos por la prensa, ya que se ve como un hecho de sangre, en la nota roja; pero no se dimenciona como correctamente es, un feminicidio explican.

Las mujeres declarantes, dicen que en efecto hay temor, porque pueden ser ellas o cualquier otras, las que a futuro pudieran presentar algún tipo de violencia física o de otro tipo, nadie quiere morir y nadie quiere exponerse de tal forma, por eso el anonimato por el momento.

El primero de ellos ocurrió el 24 de abril en los límites de la colonia La Isla y Barrio de Mexicanos, con el asesinato de una mujer que no se logró identificar pero que en las notas periodísticas aparece como una mujer alcohólica, justificando así el feminicidio tan crudo y violento que vivió la compañera.

El segundo feminicidio se dio el 9 de mayo en la colonia La Nueva Maravilla. María de los Ángeles, adolescente de 14 años.

La constante en las victimas de feminicidios es su criminalización. Estos dos casos son muestra de ello. En redes sociales, notas periodísticas y testimonios de habitantes de las colonias y barrios se culpabilizó a las dos mujeres, justificando su deceso en las prácticas de consumo de alcohol, y el horario nocturno de sus actividades.

La criminalización de las victimas sólo perpetua la violencia que vivimos las mujeres y no señala a los agresores como hombres violentos y machistas. San Cristóbal de Las Casas “pueblo mágico”, no es la excepción, aquí existe un proceso de normalización, naturalización e invisibilización de la violencia hacia las mujeres. Tan sólo en los últimos meses (de enero a la fecha) se han registrado 14 feminicidios, aunque un gran número se consideran muertes violentas, no feminicidios.