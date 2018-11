Marchan desplazados en San Cristóbal

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Esdras Alonso González, pastor de la Iglesia Evangélica Alas de Águila, envió un mensaje al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para que al llegar a la silla presidencial atienda y resuelva el problema de desplazados en Chiapas, esto durante una concentración realizada por integrantes del Movimiento Nuevo País en los Servicios Públicos Municipales.

Posteriormente, realizaron una marcha por las calles de la ciudad, para llegar finalmente a la Plaza de la Paz, donde Alonzo González dijo es necesario la nueva Administración retome el caso de desplazados por intolerancia religiosa.

“Él conoce muy bien el tema por la vez que ha venido al territorio, sin embrago no sabe quién le ha dicho que no intervenga pero espero que una vez que él tome su lugar como presídete tome cartas en el asunto, así también pido la intervención al gobierno entrante ya no al saliente porque que más puede hacer si así se lo vienen pasando desde Sabines”, mencionó.

Pidió también a los diputados del Congreso Local, tomen cartas en el tema “ya que no sólo son los que están en caravana con Diego Cadenas, sino que existen muchos casos más, entre los temas de desplazados está el de Santa Rosa Tenejapa; Banavil, Tenejapa, entre otros del que se están aprovechando presuntos defensores de los derechos humanos”.

Es de mencionar que el pasado lunes Diego Cadenas Gordillo, encabeza una caravana de “pies cansados”, sobre la carretera de cuota San Cristóbal-Chiapa de Corzo, la cual pretende llegar a Tuxtla Gutiérrez, y sean atendidos al ser desplazados del municipio de San Pedro Chenalhó y Zinacantán.