Marco Cancino no cumplió: OPEZ-H y advierten a Jerónima que cumpla

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Integrantes de la Organización Proletaria Emiliano Zapata Histórica (OPEZ-H) denunciaron que el presidente municipal de esta ciudad, Marco Antonio Cancino González, no cumplió con obras en el Barrio de Fátima, así como la construcción de un parque ecológico en la Explanada del Carmen, por lo que durante varios minutos ocasionaron un caos vial en el Centro de esta ciudad.

“Pedimos al presidente municipal deje los expedientes técnicos de la obra pública que no hizo en el barrio de Fátima, pese a que públicamente se comprometió a pavimentar todas las calles no cumplió, pedimos al Área de Ecología que intervenga para que se evite el relleno del parque ecológico de la colonia Explanda del Carmen que impactará negativamente en la ecología y el medio ambiente, porque ahora quieren construir un fraccionamiento”, denunció Isaías Pérez.Asimismo, dijo que exigirán a la presidenta electa, Jerónima Toledo Villalobos y al próximo gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, no repitan la misma historia negativa de los gobiernos antecesores que dejan un mal sabor de boca a la población.

“Hay muchas cuentas pendientes, como el desmantelamiento de grupos de choque en San Cristóbal, respecto a las reservas de Quenvó en Cuxtitali, exigimos justicia para Juan Carlos Jiménez Velasco. Exigimos una mesa de diálogo con los distintos directores del ayuntamiento electo, caso contrario tomaremos acciones más fuertes”.

Por su parte, Octavio Zunún también de la OPEZ-H señaló que apoyarán a Jerónima Toledo, siempre y cuando sus acciones sean buenas y atienda las demandas más sentidas de la ciudadanía de forma inmediata.

“Les queremos dar una despedida, siempre exigiendo que saquen los rezagos, que dejen todos los expedientes a Jerónima Toledo, lo que no cumplió que deje el expediente técnico, incluso tenemos un oficio para la presidenta electa, donde le hacemos un llamado que dé la cara, desde que la llevamos al triunfo el primero de julio hasta ahorita se reunido con otros grupos menos con nosotros”, concluyó.