Más de 4 mil no votarán en Chiapas

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Más de 4 mil ciudadanos no podrán emitir su sufragio este domingo 1 de julio, luego de que no recogieron su credencial elector, dio a conocer el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), en voz de José Manuel Dicelis.

El funcionario aseguró que se dió los tiempos justos, para que la sociedad pudiera asistir a recoger su documento, que sirve para emitir el voto en este proceso electoral, pero también de identificación, en estos momento ya no es posible, aunque la credencial está en resguardo.

Los que no asistieron se debe a dos factores, dan a conocer algunos ciudadanos entrevistados; la primera por la falta de tiempo y la segunda, por el desinterés que se tiene en adquirirla; para ellos no es importante el votar y la segunda porque se identifican con otro documento.

La capital chiapaneca, fue el lugar con más indiferencia, aunque también Tapachula presentó un elevado índice de negación por el documento oficial, otros más dicen que el trabajo o la escuela les impidió y que eso ayudó a no cumplir con los tiempos y esperarán otro momento.

Dentro de los que no fueron, la mayoría su voto sería en caso de sufragar por Andrés Manuel Lópéz Obrador y Jaime Rodríguez “El Bronco” en segundo lugar, por Meade y Anaya, no hubo participación; sin embargo hubo quienes decían no saber y otros no votar.

Las credenciales de elector, de acuerdo al INE; están en una bóveda, resguardada, que podrán ser reclamadas después del proceso electoral, las cuales estarán disponibles de acuerdo a los datos del mismo Instituto, pero que tienen un tiempo perentorio para mantenerse en resguardo.