Migración es obligada e institucional

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- La migración interna en Chiapas, se debe a los conflictos que se han originado a raíz de la violencia sea partidista, electoral, religiosa e incluso por aspectos de economía; esto se presenta en los 123 municipios, aunque se recrudece en los indígenas y rurales.

Diego Cadenas, quien apoya a los desplazados del ejido Puebla del municipio de Chenalhó; señala que este es un fenómeno donde la culpa lo tiene el gobierno del estado, pero también es un asunto antropológico, pues las comunidades aunque no desean la confrontación, es parte de la cultura.

Chenalhó como otros pueblos indígenas, suelen tener migración por conflictos internos, ahí mismo hay un problema de división territorial con Chalchihuitán, donde también se ha presentado muertes, el pleito son las tierras, más allá a saber a que municipio pertenecen.

los grupos que se han creado a raíz de los partidos políticos, entre ellos el PRD, PRI y ahora el Verde; entienden como algo importante para ellos esos institutos políticos y los usan a conveniencia, pero también quieren con ello, lograr el poder en su municipio.

Los conflictos que se generaron con el EZLN, no todos son zapatistas, otros más aprovecharon y crearon grupos paramilitares y los terratenientes, formularon la idea de las guardias blancas, todos estaban armados, era cuestión de medir fuerza; los muertos se multiplicaron.

De acuerdo al INEGI, de los ahora 123 municipios, en todos hay comunidades grandes o pequeñas, de indígenas provenientes de San Juan Chamula, en primer lugar; de Zinacantán en segundo y el resto en menor proporción; pero esa migración se ha ido acentando poco a poco.

De acuerdo a un trabajo de Claudia Juárez, en Ciencia UNAM,explica que no es extraño ver a migrantes de diferentes nacionalidades en la frontera norte, a la espera de llegar a Estados Unidos con el deseo de alcanzar mejores oportunidades laborales y calidad de vida.

Pero en años recientes, los residentes en esa zona perciben cada vez más la presencia de rostros que les son cercanos: mexicanos violentados que huyeron de su lugar de origen para salvar su vida.

En el caso de los municipios urbanos, hombres, mujeres y niños que esperan el asilo en Estados Unidos porque en su país se sienten inseguros, amenazados y con poca posibilidad de vivir sin riesgos. Sin embargo, la mayoría de ellos no podrá cumplir con los requisitos que les impone el vecino del norte para ingresar a su país. El drama de los desplazados crece.

La doctora Ana Melisa Pardo, del Instituto de Geografía de la UNAM, destaca que la situación de los desplazados se agudiza más porque aún no hay un pleno reconocimiento por parte de las autoridades mexicanas, quienes a menudo catalogan este desplazamiento forzado como migración interna.

“La diferencia está en las causas. El desplazamiento no es una decisión que tomó la familia por cuestiones económicas, por comodidad o por trabajo, aquí las personas se ven obligadas a salir, muchas veces solo con lo que llevan puesto. Además la migración interna puede ser individual o familiar, y en el caso del desplazamiento forzado, también incluye la salida de grupos o comunidades enteras cuya vida está en riesgo.”

Según la Organización de las Naciones Unidas, el desplazamiento interno ocurre “como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano.”

Vidas en riesgo

Durante una visita a Tijuana, mientras realizaba un estudio sobre cómo la población extranjera transforma el espacio urbano, la doctora Ana Melisa Pardo se encontró con personas originarias de Guerrero, Oaxaca, Michoacán o Estado de México que decían haber huido ante la extorsión de criminales, quienes les cobraban cuotas y los amenazaron de muerte cuando ya no podían pagarles.

Algunas de estas víctimas eran propietarios de tienda, farmacia, restaurante o frutería; otros decían que habían huido por ser familiares de alguien involucrado con grupos criminales y al haber enfrentamientos, pues ellos estaban en riesgo, relata la investigadora.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organismo no gubernamental, reportó 29 episodios de desplazamiento masivo en el país, impactando en al menos 23,169 personas en 2016.

Esta ONG menciona la presencia de grupos armados organizados, la violencia política, conflictos sociales o territoriales, así como un proyecto de desarrollo como situaciones de presión para la salida de personas.

A decir de la doctora Pardo, el desplazamiento masivo es más fácil de identificar y medir, en cambio, la huida de una persona, alguien con un hijo o una familia es un reto para los investigadores debido a las condiciones en que ocurre y el temor de las personas.