Morales podría tener record en paro laboral

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- “Si el presidente Carlos Morales Vázquez, empieza a bajarnos el sueldo, entonces iremos a paro, veremos cómo nos unificamos, para hacer el paro de actividades”, expresaron varios trabajadores del edificio Valanci, quienes se niegan a que se les haga el descuento.

Se trata de que se apoye al pueblo, no de que les descuenten, cuando de por sí, el sueldo no es tan bueno, sumado a ello, no hay agua, no hay seguridad en caso de incendios, temblores, accidentes, es una burla, externaron otros que se empezaron a juntar en contra del edil.

Por lo pronto, se están conformando grupos en cada uno de los departamentos y secretarías, a fin de que se mantengan informados en caso de posibles reducciones del sueldo en esta quincena de octubre, de ser así, el mismo 15 habrá la movilización contra Morales Vázquez.

Aunque reconocieron que no se trata del presidente municipal, si son los “jefes”, quienes les están indicando que deben aceptar la reducción salarial, pese a que esto implica una violación a la ley laboral, argumentando que el dinero robado ya no se puede regresar, pero si descontar en salarios.

Carlos Daniel Pérez Toledo dijo “a nosotros nos corrieron a los que si trabajábamos y dejaron a los aviadores. Así con nuestro nuevo Presidente municipal. Un ejemplo es uno que era director de los servicios de salud municipal, basificado con sueldo de más. De 20 mil mensuales”.

Para algunos, lo que el presidente Morales Vázquez, le conviene, es pagar los sueldos de personas, que correrlos, es más barato, para algunos, sería una forma de cómo actuar en contra del pueblo, quien votó por ellos, sin embargo; las cosas no quedan ahí, pues empiezan a inconformarse más y más empleados.