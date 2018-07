Morena no acepta derrota en Ixtapa

Jairo Camacho.

Agencia ReporteCiudadano, 3 de julio del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Este lunes un grupo de habitantes del municipio de Ixtapa junto con Nemesio Raúl Hernández Ramírez quien fuera el candidato a la alcaldía de ese municipio por MORENA, dieron a conocer que no aceptarán el resultado de las votaciones donde alcanzó el triunfo Roberto Jordán Aguilar Pavón del PVEM.

Esto a pesar de que existen de acuerdo al Prep una diferencia entre uno y otro de más de dos mil votos de diferencia.

Nemesio indicó que realizarán las impugnaciones necesarias, ante el INE y el TRIFE para que se anule las votaciones realizadas en el municipio de Ixtapa.

Recordó que el día de la elección se presentó una serie de irregularidades, como la compra de votos, así como votantes en un número superior a la lista nominal.

Por esta situación informó que no acepta el pueblo de Ixtapa los resultados previos y realizarán los trámites legales para dar marcha atrás a los mismos.

Al ser cuestionado si el municipio de Ixtapa podría regresar a la ingobernabilidad por esta situación, manifestó que: “no se permitirá más bloqueos, no dejaré que se tiña de sangre, lo único que pedimos es que no se cometa una injusticia en el municipio con una imposición de nueva cuenta”.

Recordó que la Familia de Aquiles Aguilar ha sido quien ha gobernado el municipio por tres trienios, donde nunca han realizado acciones en el beneficio de la población, únicamente se han valido de artimañas para mantenerse en el poder.

En las próximas horas los denunciantes acudirían ante los tribunales para la revisión del caso.