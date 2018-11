Movilizaciones y plantón indefinido anuncian trabajadores de salud

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 9 de noviembre del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Debido al incumplimiento del Gobierno del Estado con las peticiones de los trabajadores del sector salud que desde hace 15 días se mantienen en huelga parcial, anunciaron que realizarán una jornada de movilizaciones.

Así mismo adelantaron que realizarán una marcha el lunes 12 de noviembre, la cual partirá de la Diana Cazadora hacia el Hospital Regional Rafael Pascasio Gamboa donde se instalarán en plantón indefinido.

María de Jesús Espinosa Morales, secretaria general del SNTSA de la Sección 50 dio a conocer que hasta el momento no existe un acuerdo o el cumplimiento de las demandas entre las que se encentran el pago de diferentes prestaciones a la base trabajadora.

Sin embargo recordó que también la lucha es por la mejora en los servicios de salud, y el abasto de medicamentos en todos los hospitales de la región.

“Es un recurso que ya había sido asignado por la federación, el cual no sabemos a dónde fue a parar. La deuda que se tiene con la base trabajadora es desde hace cinco años”, indicó.

Respecto a la deuda, informó que no existe un monto total exacto “pero sí es una fuerte cantidad, que las autoridades saben cuánto es”.

Explicó que el ofrecimiento de las autoridades estatales es realizar un pago parcial de algunas prestaciones “es algo que no podemos aceptar dada las condiciones en las que se encuentran los compañeros y los hospitales de la entidad.

En este escenario recordó que todos los centros médicos de la entidad se encuentran en par paro parcial, atendiendo únicamente los casos clínicos considerado y urgencias.

“Pedimos al pueblo de Chiapas su comprensión, que nos ayude en la lucha para alcanzar un verdadero cambio, una mejora en los servicios de salud”.

En estas jornadas de acción, contempla una manifestación en la Ciudad de México en la SS, y una reunión con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, para dar a conocer el panorama en que se encuentra Chiapas en materia de salud.