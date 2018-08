Mueren los Lagos de Montebello

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- La contaminación al sistema lagunar del Parque Nacional Lagos de Montebello del Municipio de la Trinitaria, ha provocado que se dé pie a trabajar para que no muera, expusieron en voz de José Luis López Morales Comisariado ejidal de la colonia Miguel Hidalgo, vecinos de este centro.

Reconocieron los habitantes, que también ellos han sido parte de la contaminación, por eso es necesario trabajar en la sanidad de este espacio, que más allá de ser turístico, en realidad es parte de la naturaleza, y si hoy le toca a este espacio, mañana podrá ser cualquier otro y el agua se está agotando.

Los habitantes destacaron que tiene este sistema lagunar, una extensión de más de 6 mil 425 hectáreas y que esta contaminación tiene como nacimiento la región de Chinkultic concretamente en la Laguna de Chajchaj, siguiéndose esta contaminación a la laguna Esmeralda, la Encantada entre otras.

Benjamín Pérez uno de los habitantes de esta zona, amplió que esta contaminación día con día crece, por eso responsabilizaron a los presidentes municipales, pero también al gobierno federal, de no hacer algo en beneficio de los Lagos de Montebello, que va perdiendo su esplendor.

Las autoridades por más denuncias que sean realizado no han intervenido para solucionar el problema de fondo mientras tanto nosotros vivimos con la incertidumbre de que este sistema lagunar por el alto índice de contaminación acabe con el sector turístico ya que es la economía solidad y la generación de empleos para quienes habitan en esta demarcación.

Así como los prestadores de servicios de turismo a la población además de que también existe la incertidumbre de los que se dedican a la pesca ya que cada día merma mas esta actividad por el riesgo de consumir pescado contaminado la cual pone en riesgo la salud pública.

Es por ello que en este contexto hemos buscado también el apoyo de las organizaciones civiles para sean un portavoz de buscar las vías para que las autoridades competentes nos escuchen y atiendan esta problemática que crece cada día, razón por demás para reconocer la invaluable labor de gestión que ha emprendido el Consejo Nacional Agronómico Soberano, que preside Antonio Aguilar Moreno, CNAS.A.C. se ha comprometido a emprender la lucha de gestión ante las instancias correspondientes ya que su colegiado cuenta con especialista para el cuidado del entorno ecológico y su sistema lagunar.

Y es que en opinión del Ing. Alfredo Trinidad Hernández, maestro en ciencias forestales y lagunares, dijo que es lamentable ver como el líquido vital llamado agua esta tan contaminado que hasta su colación cambio ya que unirse dos tipos de gases forman un líquido el hidrogeno con el oxígeno lo cual con el hidrogeno dos moléculas y evidentemente el oxígeno una y das tristeza ver esto ya que no solo el agua está contaminada si no también el paisaje vegetal ya que se encuentra plantas extrañas como la queribilia planta exótica ajena al lecho natural que viene del Perú, también el salís chilence donde viene la famosa aspirina.

Se ve el lago de Chajchaj, que es donde inicia la contaminación por un arroyo que ya está contaminado por los excrementos humanos que ya llenaron de ácido sulfhídrico el sistema lagunar y esto está generando un carbonato que está matando a los peces a la vegetación misma y imposibilita bañarse y consumir los productos pesqueros.

Indico que si las autoridades no actúan ya este parque nacional de lagos de Montebello tiende hacer inhabitable muchos menos visitado por los turistas que buscan ver un atractivo natural y maravilloso como este que se está perdiendo por la ignorancia de las autoridades competentes, sobre que han dado a conocer la gran derrama de recursos destinados para esta zona pero no se ve dónde está su aplicación ya que la CONANP, lo ha promovido pero no se ve donde ha quedado la inversión y esto es realmente grave se tiene que tomar cartas en el asunto para que se aplique lo que tenga que hacer en beneficio de la propia naturaleza de este demarcación de más de 6 mil hectáreas de agua flora y fauna.