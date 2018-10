Mujer denuncia grave caso de tráfico de influencias por parte de exfuncionario estatal

Jairo Camacho.

Agencia ReporteCiudadano, 16 de octubre del 2018, Tuxtla Gutiérrez.- Este martes fue denunciado Lester Hernández Esquinca quien fungiera como auditor en el Congreso del Estado y ex candidato a la alcaldía del municipio de Jiquipilas por tráfico de Influencias.

Fue Rosario Zenteno, expareja del sindicado quien dio a conocer que fue desalojada de su hogar ubicado en la Octava Poniente, esquina Décima Norte del Fraccionamiento Vista Hermosa, con lujo de violencia y a pesar de que se encontraba en compañía de sus hijos

El desalojo se llevó a cabo este martes por la mañana, por lo que en el lugar de los hechos dio a conocer que de manera repentina llegaron policías a desalojarla, pues la casa fue hipotecada por Lester Hernández.

La afectada recordó que por mucho tiempo sufrió de violencia e intento de abuso sexual por lo que interpuso una demanda en el año 2014, motivo por el que fue golpeada brutalmente y amenazada con quitarle a sus hijos.

En una situación extrema intentó matarla “por varias horas me intentó ahorcar, cuando yo acudí a pedir ayuda a la Fiscalía de la Mujer, le dieron carpetazo a mi caso, nunca me hicieron justicia, además de dejarme en las peores condiciones”.

“Yo estoy luchando para sacar adelante a mis hijos, ha comprado a las autoridades. Yo no tengo el dinero ni la posición que él, ahora me saca de la casa con la que contaban mis hijos, yo lo que pido es que las autoridades me hagan caso”, manifestó.

La afectada dio a conocer que el desalojo se llevó a cabo mediante la hipoteca sin embargo la persona que tiene el contrato es Lesvi Paniagua Pérez, prestanombres de Lester Hernández, además de que bajo amenazas de muerte fue obligada a firmar documentos para que se diera el proceso de separación.

En este lamentable panorama hizo un llamado a las autoridades para que este caso de abuso y tráfico de influencias no quede impune.