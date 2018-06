Mujeres en la política padecen desigualdad

Las cuotas partidistas las relegaron históricamente, pues ocuparon las comisiones de menor importancia o fueron ubicadas en los últimos lugares de los listados de diputaciones plurinominales o fueron utilizadas como “Juanitas”

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 24 de junio (El Estado).-Josefina Hernández Téllez, investigadora en ciencias de la comunicación, destacó que, pese a que en 2014 se aprobó la Ley de Paridad de Género en la reforma político-electoral para garantizar la participación de las mujeres en puestos de elección popular, aún son relegadas de la participación política y terminan ocupando las comisiones legislativas menos importantes.

Destacó que los resultados arrojados por una investigación que se realizó en 12 entidades federativas, señalan que la paridad de género no representa necesariamente que exista equidad en la toma de decisiones.

Además, agregó que en el mayor número de casos, las mujeres que se encuentran en la política normalmente cuenta con un mayor grado de estudios que los varones, incluso, tienen maestrías o doctorados, mientras que los hombres en ocasiones no concluyeron con la educación básica.

Asimismo, mencionó que en la actualidad las mujeres que juegan un papel dentro de la política aún son responsables de la educación y crianza de los hijos, mie tras que esta situación no existe con los varones que únicamente se dedican a su labor política.

Aseveró que existe discriminación entre las mujeres que se dedican a la política, ya que las cuotas partidistas las relegaron históricamente, pues ocuparon las comisiones de menor importancia o fueron ubicadas en los últimos lugares de los listados de diputaciones plurinominales o fueron utilizadas como “Juanitas”, es decir, que eran utilizadas como titulares y una vez en el cargo renunciaban para dejar que los suplentes varones tomaran los cargos.

Hernández Téllez indicó que también las diputadas tienen mayor cuidado en su imagen, pues deben cumplir con las exigencias sociales de ser limpias y arregladas, mientras que los varones no tienen ese compromiso, y por ello en algunas ocasiones identificaron que las mujeres están más preocupadas por su apariencia física que en sus propuestas.