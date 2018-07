Nacerá el Partido “Por la Libre”: PSM

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Luego del número de sufragios logrados por Pablo Salazar Mendiguchía, que buscó la Senaduría de la República por Chiapas; dijo que ese movimiento Independiente, tendrá frutos y se creará una Organización para las próximas elecciones.

Se jactó de tener más votos que muchos ciudadanos que buscaron a través de partidos políticos, un triunfo que de igual forma no alcanzaron, por eso, esos votos de los ciudadanos hacia su persona, no quedará en el olvido ni será letra muerta, van a caminar de nuevo y con más fuerza.

“Por la Libre” el movimiento alcanzó los cien mil votos subrayó, pero aunque parece modesta en realidad no lo es, sin citar nombres, encaró que fue superior a cinco partidos políticos, pero era en franca referencia al Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Acción Nacional (PAN).

Así mismo de del Partido Movimiento Ciudadano (MC), Partido Nueva Alianza (PANAL) y Partido Encuentro Social (PES), por eso en lo que es su primera participación, puede considerarse como una nueva fuerza política en Chiapas, por ello será en unos días se conocerá el proceder.

El proceso electoral dijo, concluyó con el computo final de las boletas, esos resultados son definitivos y en caso de ser modificados sería a través de los tribunales electorales; sin embargo es una elección que tuvo cosas buenas y cosas malas, como la llegada de Andrés Manuel López Obrador y la mano del gobierno en Chiapas.

Dijo que hoy él y los chiapanecos tienen que sumarse al gobierno que encabezará Rutilio Escandón Cadenas, para que así las cosas caminen bien, que hoy se haga una colaboración crítica a López Obrador y Rutilio Escandón, apoyar todo lo que se tiene que apoyar y denunciar todo lo que no se tiene que callar.