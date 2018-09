Necesaria carretera a Palenque para sentir beneficios del Tren Maya

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Para que San Cristóbal se vea beneficiada realmente con el Tren Maya, será necesario modernizar la carretera que va a Palenque, además de activar nuevos destinos como Amatenango del Valle y Tenejapa, por ejemplo, incluir a las comunidades en el turismo y así evitar bloqueos carreteros, opinó el presidente de la Sociedad de Hoteles de esta ciudad, Miguel Ángel Muñoz Luna.

“Sería contraproducente decir que el Tren Maya no traiga beneficios, todo lo que sea inversión para el Sur siempre será bien recibido; en cuanto a una posible devastación creo que hacemos más destrucción nosotros al ecosistema que las vías de un tren, sin duda ese proyecto hará que ingrese una mayor derrama económica al estado”.

Muñoz Luna reconoció que en la Rivera Maya es a donde llega el turismo que realmente gasta, por lo que conectar a Palenque con ese destino sin duda traerá más beneficios, “el último esfuerzo sería la modernización de la carretera San Cristóbal-Palenque, eso también potencializaría a destinos como Ocosingo con Toniná y Comitán con las Lagunas de Montebello”.

“Hay que ver cómo se va comportar el Gobierno Federal y el Estatal, hay que acuerpar y esperar que Chiapas se beneficie con esta obra, es un proyecto que no se va hacer en los primeros años, pero es necesario que se haga la carretera, si podemos ampliar la carretera seguro hacemos grandes beneficios, tenemos todos los argumentos para trabajar”.

Asimismo, insistió en que las comunidades se vuelvan partícipes del turismo, “no tienen que tener un centro ecoturístico para generar, los podemos incluir con capacitaciones para guías, paradores turísticos, y generar un compromiso en todo el estado y no entorpecer, incluir a las comunidades y hacer nuevos circuitos, para obtener una derrama económica directa, necesitamos renovar los productos, las comunidades tienen gran potencial”.

Finalmente, mencionó que se encuentran a la espera de la designación del Secretario de Turismo, para comenzar a presentar proyectos incluyentes que busquen el destino sea favorecido con el Tren Maya, “somos el único estado que ha recibido dos veces a un papa diferente, no le hemos sacado provecho a muchas cosas, la Costa está abandonada y es necesario que incremente la derrama económica”.