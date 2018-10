Niños, comercio e iglesia, los afectados por visita de AMLO

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – Comercios y niños los más afectados, en el acto de Andrés Manuel López Obrador, en Tuxtla Gutiérrez, luego de que por varias horas se mantuvo cerrado, causando incluso un caos vehicular sobre la zona centro, congestionando las arterias contiguas.

Algunos de los niños presentaron agotamiento y poco soportaron el golpe de calor, al estar por varias horas en espera del arribo de López Obrador a la plaza central, donde en cuestión de segundos pasó para ingresar a palacio de gobierno, acompañado de una comitiva.

Los padres de familia, con algunas prendas, intentaban tapar a los menores de edad, de los rayos del sol, sin embargo, no fue suficiente para que estos pequeños entraran incluso en desesperación, muchos de ellos no se les hizo entrega de agua para rehidratarlos.

Por lo que respecta a los comercios, muchos de ellos entre espacios de alimentos y ropa sobre la calle central, no pudieron ofertar sus productos, debido a que no había forma, ya que se cerró estos accesos públicos, de igual forma, sin indicar con anticipación, esto motivó perdidas económicas.

Los OXXOS, también fueron otros que perdieron con las nulas ventas, así como los que están sobre la zona denominada de los paraguas atrás de catedral, no fue hasta más de la 1 de la tarde, cuando empezaron a dejar pasar, pero las ventas se habían venido abajo.

Finalmente, se convulsionó algunas avenidas con el tráfico, pues las unidades del transporte público que acarrearon al acto de MORENA, provocaban un lento avance, sumado a las largas filas que se hacían en cada cuadra, pues se impedía de uno como de otro lado el paso.