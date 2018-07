No a la imposición en la Facultad de Arquitectura

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Acusan al rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández a través de la Junta de Gobierno nombró a José Luis Jiménez Albores como nuevo director del campus de Arquitectura; sin el consentimiento y diagnóstico de los docentes, por lo que es calificado como un abuso e ilegal acción.

Los denunciantes, dieron a conocer que están molestos por esta acción, porque lo hace para aprovecharse y sacar beneficios; pero también perjuicio en contra de la plantilla, que ha mostrado una eficiencia para con el campus; cosa que son ellos quienes han sacado adelante.

Los hechos ocurrieron cuando ellos están en el cierre del ciclo escolar, preparan todo para exámenes y calificaciones, esto fue un distractor para que no se dieran cuenta del cambio y la imposición; sin embargo, hoy inician una manifestación en contra del recién nombrado y de quien está como rector.

No es la primera ocasión en que intenta imponer a directores, además los alumnos, señalan constantemente al rector de ser una persona impuesta por el gobierno del estado y por el otro lado, el hecho de que hay fraude al interior de la Universidad, cosa que ha sido denunciada en los medios de comunicación.

Los inconformes, docentes, estudiantes y personal administrativo, señalaron que Jiménez Albores fue la propuesta del rector, en la terna de candidatos que sometió a valoración la Junta de Gobierno de la UNACH; sin embargo, para la facultad representa un retroceso puesto que anteriormente ya fue director de la facultad y su administración fue deplorable, posteriormente, fue el encargado de la acreditación de la carrera y la dejó perder.

“Él era el encargado de revalidar la acreditación pero hace dos años fue llamado por el rector para ser el encargado del área de Infraestructura de la universidad, dejó todo tirado por irse a la administración central, ahora la facultad no se encuentra acreditada, cuando las principales universidades del estado sí lo están y hoy lo premian con ser director de una facultad que desconoce, ya que ha estado dos años fuera, esperemos que los maestros, estudiantes y administrativos de arquitectura despierten y no se permita la imposición de este tipo de personajes”, dijeron.

Señalaron además, que se planteó la construcción de un edificio de 10 niveles para lo cual, se realizó un concurso dentro de la comunidad profesional y la universitaria, destinándose una inversión de 25 millones de pesos que Jiménez Albores era el responsable de administrar y ejecutar pero no se hizo la obra y nadie sabe dónde quedó el recurso.

“Hizo dos banquetas, pero ¿será que con eso es suficiente para comprobar ese dinero?; Qué hizo él para merecer esto? ¿qué facturas está pagando el rector? y ¿acaso la Junta de Gobierno desconoce todos estos antecedentes o también es cómplice? ¿será que lo que buscan es que la comunidad se levante como pasó en la facultad de Química en Tapachula? Es necesario impedir la imposición de este tipo de personajes, porque va a acabar con el poco prestigio que le queda a la escuela”, finalizaron los inconformes.