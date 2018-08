No cabe duda que no se puede tapar el sol con un dedo, y hechos como el de ayer ocurrido, en la que autoridades estatales, decidieron documentar, a través de un material audiovisual, la supuesta “seguridad” que impera en Chiapas, lo que pareció tratarse de un cuento de hadas, en donde no pasa nada.

¿Será acaso que el gobierno estatal, encabezado por Manuel Velasco Coello, sigue creyendo que la ciudadanía chiapaneca, acepta sus manejos mediáticos a su conveniencia? No lo creemos.

Hace unos días, representantes de los hoteleros y restauranteros de Chiapas, hicieron una llamada de auxilio a través de una conferencia de prensa, para frenar la ola de impunidad y de inseguridad que se vive en nuestro estado, pues a nivel internacional ha impactado al grado, de descender de manera alarmante la ocupación y afluencia en temporadas vacacionales.

De igual forma, dijeron que poco a poco muestran sus efectos, las acciones anárquicas que vivimos casi a diario, en donde las carreteras, edificios estatales, calles, casetas y de más vías de comunicación, son secuestradas por miembros de diversas organizaciones sociales, que obviamente actúan al amparo de la impunidad y desapego a derecho.

No es posible, que nuestros representantes de cargos públicos, hagan y deshagan a diestra y siniestra, sin que nadie haga algo por frenar el saqueo al estado, y que estas acciones permeen al grado, de poner en riesgo la integridad de los turistas, esperando que, con videítos, se siga queriendo opacar la realidad.