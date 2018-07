No debe aplicarse el Estado de Derecho por normalista muerto: CCL

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- El coordinador del Consejo Central de Lucha (CCL) de la sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la región altos, Stalin Hernández Arázate consideró que la muerte de un alumno de nuevo ingreso de la Normal Mactumantzá, José Luis Hernández Espinosa, originario de Venustiano Carranza, es un tema que se debe resolver al interior de la institución, “y no debe aplicarse el estado de derecho”.

Calificó a lo ocurrido de accidental, “somos muy respetuosos de las instancias de gobierno del comité de la Mactumatzá, y como magisterio nos mantenemos al margen, pero si estamos en la lógica de apoyar y deslindar las responsabilidades”.

A pregunta expresa si se debe aplicar el estado de derecho, respondió que “No, no porque no tiene que ver una situación de una normal, al final de cuentas esa parte es interna, ellos darán su versión, lo que no debe es ser un pretexto para la presión a los normalistas”.

“Estaremos siempre apoyando y en contra del cierre de una normal y defiendo los intereses de los estudiantes. No sabemos quiénes son responsables, es una situación interna que tendrán que resolver los jóvenes. Como organización estudiantil los estamos apoyando”, concluyó.