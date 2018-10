No es confiable la encuesta que se levanta para determinar el lugar del NAIM

ASICh

No hay candados que hagan confiable a la encuesta ciudadana que arrancó este jueves el gobierno de México en transición, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, para determinar dónde se deberá de construir el nuevo aeropuerto internacional si en Texoco o en Santa Lucía.

Entre los propios ciudadanos que votaron en el primer día de la jornada de cuatro días de votación, en Tuxtla Gutiérrez, Pablo Castro Ruiz, estudiante universitario fundamentó por qué no es confiable este ejercicio que se aplica ante la construcción de una obra pública en nuestro país.

Primeramente no se realiza esta encuesta con una institución que la pueda avalar, sino la realiza el gobierno en transición. En segundo lugar, las boletas no tienen folio, son simples papeletas don las dos preguntas.

Desde su punto de vista se debieron haber hecho boletas foliadas, para saber cuántos votaron de las expectativas que se tenían para ello, además que la falta de folio permite rellenar en un momento dado las urnas, cosa que el presidente electo de México repudió en los 12 últimos años cuando buscaba ganar las elecciones constitucionales.

Indicó que en el transcurso del primer día de votaciones hubo gente que dijo haber ido a votar varias veces, por no haber un control de las credenciales. Yo mismo puedo irme ahora de aquí del centro de Tuxtla donde he votado y en el parque de La Marimba lo vuelvo hacer sin que nadie me diga que ya estoy imposibilitado. Pero obvio, sostuvo que no lo haría por honestidad.

Y es que en los siete módulos por municipios, con mil boletas cada uno de éstos, que se instalaron en los municipios de Chiapas, las personas que participan solamente se les pide su credencial de elector.

Castro Ruiz enfático dijo que participó en esta consulta porque le interesa México y tiene que estar informado para eso, por lo que su voto ha sido a favor de Texcoco, debido a que ahí lleva un 30% de avance la construcción y la inversión en parte la han hecho empresas de la iniciativa privada.

Asimismo, la objeción de que se construye en zona de lago, es superable, debido a que hay construcciones que se han hecho en China a la orilla del mar. Inclusive la Ciudad de México está sobre lo que antes fue un lago.

La cancelación representaría pérdidas de más de 200 mil millones de pesos, y todavía había que destinar recursos públicos para la nueva construcción en Santa Lucía, remodelar el aeropuerto de Toluca y del aeropuerto Benito Juárez. Supera por mucho la inversión al cancelar Texcoco, además que tardaría poder contar con un nueva terminal del servicio de transporte aéreo. Texoco se proyecta al 2020 y Santa Lucía al 2024.

Hay juegos de intereses económicos en el tema, porque el Grupo Riobo es la que se haría cargo de la construcción en Santa Lucía, misma empresa que construyó el segundo piso de la vialidad en el DF cuando AMLO fue jefe de Gobierno. Esta misma empresa va a tener participación en el Tren Maya, subrayó.

Pablo Castro Ruiz es estudiante de la licenciatura Ingeniería en Desarrollo de Sofware. ASICh