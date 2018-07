No es favorable construir presa hidroeléctrica en zona de Las Nubes, Selva Lacandona: SEMAHN

ASICh

No es favorable la construcción de presa hidroeléctrica en la zona de Las Nubes, en La Selva Lacandona, sostiene Ricardo Sánchez Hernández, secretario de Medio Ambiente e Historia Natural en Chiapas.

Entrevistado, confirmó que efectivamente un solicitante pidió a esta dependencia una manifestación de impacto ambiental por la construcción de ese tipo de obra en el río Santo Domingo, específicamente en donde está el centro ecoturístico mencionado.

Dijo que la solicitud se hizo ante la Semarnat, oficinas centrales, pero debido al procedimiento se le pidió a la Semahn el análisis para ver si es o no favorable, por lo que se ha respondido a la instancia federal que no es favorable la propuesta de la pretendida construcción debido a que en el ordenamiento ecológico del territorio de Chiapas hay varias unidades de gestión ambiental, destinadas única y exclusivamente para la conservación. En el caso de la Selva Lacandona es una zona emblemática para la conservación de la biodiversidad.

Además, el presidente EPN ha venido varias veces a Chiapas y ha dicho que no se va a construir ninguna presa en la Selva Lacandona ni se abrirán sitios para la expropiación petrolera, sino se conservarán para la protección de la naturaleza. Todos estos elementos permitieron omitir su opinión, aunque se está pidiendo la evaluación técnica a los diversos municipios y otras dependencias.

Por otro lado, reveló que, de acuerdo al último reporte de incendios forestales en Chiapas, este año se ha tenido afectaciones en alrededor de diez mil hectáreas, lo que da indicadores que al final del año se pueda estar por debajo de la mitad de las áreas afectadas en años anteriores.

La zona donde mayormente se ha resentido el impacto es la Frailesca y la zona Istmo Costa.

Asimismo, dio a conocer que se está trabajando con el programa de restauración, por lo que después de la evaluación de las zonas afectadas por los incendios se trae en promedio la entrega de cerca de 600 mil árboles. En promedio anualmente traen una entrega de millón y medio de arbolitos, por lo que están en pláticas con la Comisión Nacional Forestal, para llegar a la entrega de alrededor de dos millones y medio de arbolitos en esta temporada.

El funcionario fue entrevistado en el marco del inicio de un curso de educación ambiental, con lo cual asegura se forma a las futuras generaciones de ambientalistas, que muchos de ellos se van a dedicar a la conservación del medio ambiente. Así se busca tener un estado ambiental. ASICh