No hay manera de reimprimir boletas.-INE

Cd. de México (24 mayo 2018).-

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que es imposible que se reimpriman las boletas electorales de la elección presidencial.

Córdova puntualizó que, ante la impugnación promovida por el PAN para que se reimpriman las papeletas, el INE le dará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) todas las razones técnicas por las que es inviable lo anterior.

REFORMA publicó este jueves que, con el argumento de que habrá una mayor certeza para los ciudadanos al momento de votar, el blanquiazul demandó al TEPJF que le ordene al INE reimprimir las 93.9 millones de boletas presidenciales para que ya no aparezca el nombre de Margarita Zavala.

“Lo digo con toda franqueza, no hay manera de reimprimir, aunque sólo fueran las 60 millones que ya se imprimieron, y de que se distribuyan en los (300) consejos distritales antes del 15 de junio, como dice la ley”, aseveró Córdova.

En conferencia de prensa, el consejero presidente mencionó que, aunque el PAN busque lo contrario, Talleres Gráficos de México no puede hacer una reimpresión.

Asimismo, detalló que hasta ahora la impresión ha dejado un costo de 46.8 millones de pesos.

Indicó que, además de las elecciones federales, dicha empresa productiva del Estado debe imprimir las boletas de distintas elecciones locales, las cuales se pondrían en riesgo si se ordena reimprimir las papeletas de los comicios presidenciales.

“Esto saca eventualmente de la línea de producción la impresión de boletas de varios organismos locales que están, déjenme decirlo de esta manera, en la fila de impresión después de las federales”, argumentó.

“Creo que nadie quiere que no haya boletas ni de elecciones federales ni de elecciones locales el día de la elección en las casillas”, dijo.

Córdova agregó que otras razones por las que es imposible reimprimir las boletas, consisten en que el INE tendría que mandar a hacer a Chihuahua más papel seguridad, además de que ya culminó la impresión de las 157 mil actas de escrutinio y cómputo que se utilizarán en las casillas el 1 de julio.

El consejero presidente llamó a los actores políticos a que actúen con responsabilidad y no pongan en riesgo la certeza y credibilidad de los comicios.

“Creo que es una cuestión de mucha responsabilidad para todos, autoridad electoral y contendientes, cuidar el proceso electoral no poner en riesgo el proceso electoral ni la certeza ni la credibilidad”, manifestó.