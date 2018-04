No hay matrimonios igualitarios en Oficialía 02 del Registro Civil

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- En la Oficialía 02 del Registro Civil de esta ciudad no se han presentado solicitudes de matrimonio entre personas del mismo sexo desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinara su legalidad, dio a conocer la oficial, Martha Guadalupe Pérez Domínguez.

“Acá con nosotros no se han acercado a tramitar el matrimonio por parte de dos personas del mismo sexo, no así en la otra Oficialía, la número 1, donde sí han acudido personas y se han celebrado matrimonios igualitarios”, comentó.

Pérez Domínguez aclaró que los requisitos son los mismos para una pareja heterosexual: Actas de nacimiento de los involucrados, certificado médico prenupcial, identificación oficial de los dos y de los testigos.

Respecto a los casos de divorcios dijo que han incrementado notablemente en los últimos años, principalmente entre parejas jóvenes, “no tengo el cálculo, pero es evidente que han incrementado, aunque todavía hay más matrimonios que divorcios, generalmente del Juzgado nos mandan los divorcios con el resolutivo y acá solo hacemos el acta de divorcio”.

“Recordemos que hay dos tipos de divorcio el administrativo, el que hago acá, que es cuando no tienen bienes ni hijos, cuando tienen hijos ya tienen que acudir al juzgado y de ahí me mandan el resolutivo, ahí no tengo nada que ver con ello, viene el abogado y yo les hago el acta de divorcio”, concluyó.