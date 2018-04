Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- No hay ni habrá aumento al pasaje, porque no va acorde a la realidad del salario mínimo, explicó el Secretario de gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, luego de la comparecencia que se dió en el Congreso del Estado, ante la comisión correspondiente.

El funcionario dijo que lo que hay es una constante plática, una acción que permite accionar para evitar conflictos, cuando fue funcionario de la Secretaría del Transporte, si reconoció que la gasolina está elevándo su costo, pero también que las familias no pueden pagar el alza al pasaje.

Puso como ejemplo, que una familia que va de la Procuraduría al Centro y luego al libramiento Sur donde está su trabajo y viceversa, al cual hay que pagar no solo el padre de familia, se tiene que sumar la esposa, pero también a los dos hijos, en el caso de que sea así,pues hay quienes tienen hasta 3 y más hijos.

Retomó el caso de los asuntos religiosos, en cada uno de ellos, se presentó acciones que le permiten al gobierno crear mesas especiales en los municipios donde se conflictuó y se dio respuesta, aunque no todos eran contra católicos, ya que en algunos era entre cristianos y evangélicos.

Por lo que respecta a los niños, también se entabló una acción a favor de ellos a través de la UNICEF, mismo que dio resultados, esto en un esfuerzo de las autoridades y se procedió a factores que permitieron atender las necesidades de los derechos fundamentales de los infantes

Finalmente, habló del proceso de resultados con el conflicto social y magisterial, en cada uno de ellos se crearon mesas especiales para dar atención oportuna, se consolidó acciones que permitieron un proceso de negociación, pero a la vez, encontrar bajo los canales de diálogo a través de la tolerancia.