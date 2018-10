No nos vamos a mover de Santo Domingo, pese a lo que diga Jerónima: Artesanos

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas-. Derivado de la declaración realizada el 30 de septiembre de este año por la presidenta municipal, Jerónima Toledo Villalobos, sobre que ya tenía pláticas con los artesanos de Santo Domingo y Caridad para liberar esos espacios, Jerónimo Ruiz López, advirtió que no se irán de ese lugar en el que han permanecido por más de 30 años.

En conferencia de prensa y en representación de al menos 33 organizaciones del Mercado de Artesanías de Santo Domingo y Caridad, Ruiz López desmintió que hayan tenido pláticas con Jerónima Toledo Villalobos y tampoco existen riesgos, tal como declaró irresponsablemente el pasado 30 de septiembre en el Teatro de la Ciudad “Hermanos Domínguez”.

“Nosotros no tenemos ninguna cercanía, pero también queremos desmentir todo lo que dijo la presidenta, dice que hay riesgos en el mercado y no es cierto, nosotros no somos de hoy o ayer, retamos a que venga Protección Civil a revisar, no ha habido nunca ningún percance en más de 30 años”, señaló el secretario de la Organización Unión del Mercado de Artesanías de Santo Domingo y Caridad.

Asimismo, los que representan a más de 890 artesanos y que acuerparon las declaraciones de Ruiz López, dijeron desconocer el plan de trabajo para los mercados de Toledo Villalobos, ya que hasta el momento no ha tenido ni siquiera la amabilidad de saludarlos.

Aclararon que se encuentran en la mejor disposición de dialogar con Jerónima Toledo, pero no permitirán que les arrebaten el lugar donde han vendido durante más de 30 años.

“Descartamos lo que dijo en sus medios y que nosotros corremos el riesgo, así como nuestros familiares por los nailos, nos sé cual es el objetivo, el Mercado como la Plaza de Caridad, Santo Domingo, no es la primera vez, no es de hoy el mercado, más de 30 años nos hemos establecido y hemos dado la seguridad al turismo estatal, nacional, internacional que viene, hemos brindado seguridad para que nos compren, está mal lo que menciona que corremos riesgo”, reiteraron por último.