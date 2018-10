No recibimos nada da apoyo en los seis años de Manuel Velasco: Campesinos de Chiapas

Rodolfo Flores.

19 de octubre del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Rafael Sánchez Victoria coordinador ejecutivo de la Unión Campesina Democrática UCD en Chiapas, señaló que los 35 mil agremiados a la organización permanecieron en el olvido por parte del gobierno del estado encabezado por Manuel Velasco Coello.

El líder de la organización puntualizó en este sentido que el apoyo en diferentes rubros que aterrizaron para los campesinos, ha sido del orden federal, no así estatal.

“Del gobierno del estado no obtuvimos nada, la mala administración por parte del gobernador se hizo notar al cerrar en ceros completamente en lo que respecta al recurso para el campo”, remarcó.

Destacó que en administraciones pasadas han recibido apoyos de programas como el PESA, Maíz Sustentable “en los últimos cinco años metimos papeles para bajar proyectos apoyo, sin embargo al no encontrar respuesta, optamos por no hacer ningún papeleo este año”.

Por otra parte aseguró que existe buena expectativa con la entrada del nuevo gobierno estatal y federal, por lo que tienen toda la intención de coadyuvar en la siguiente administración.

Sin embargo precisó que “estaremos atentos de cualquier tipo de abuso o de cualquier atentado contra los compañeros, para responder. No iniciaremos de manera negativa, estamos a la espera que la nueva administración entre, que el nuevo Proyecto Alternativo de Nación, empieza a funcionar.

Por último dijo que los apoyos que han sido otorgados para los agremiados, se han entregado de manera puntual tal como se tiene estipulado, y no ha ocurrido como en algunos señalamientos en medios de comunicación se han publicado para desprestigiar la figura representativa en el estado.