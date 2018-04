No tener CME en Oxhuc no impactará en las elecciones: Oswaldo Chacón

ASICh

En tanto se define el tema de las elecciones para los miembros del Ayuntamiento de Oxchuc, el proceso electoral en ese municipio no se detiene para elegir a los diputados locales y Gobernador de Chiapas, de manera concurrente con las elecciones a diputados federales, senadores y presidente de la República, sostuvo el consejero presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas.

Al ser entrevistado luego de la sesión ordinaria del Consejo General, donde se aprobó desaparecer el Consejo Municipal Electoral del municipio de la zona Altos de Chiapas, aseguró que ahí se van a instalar casillas electorales de manera normal, para recibir los votos, contarlos y llenar las actas electorales.

Los paquetes se trasladarán al Consejo Electoral Distrital, por lo que no impactará el no contar con Consejo Municipal Electoral ahí. Inclusive, sostuvo que en ese municipio se realizarán campañas electorales, conforme a los plazos establecidos por la ley para, porque los candidatos a diputados locales y a gobernador tienen derecho de realizar campañas en este territorio también.

Sin embargo, anotó que habrá que no tener mucho diálogo con los habitantes de las comunidades, a efecto que permitan el desarrollo ordinario de los comicios electorales.

En tanto, se espera que pronto se tenga los resultados del peritaje antropológico, toda vez que ya está personal del INAH realizando las entrevistas de campo, para que de inmediato se lleve a cabo la consulta pública y se determine la fecha para las elecciones municipales.

Son los pobladores de Oxchuc los que van a definir si las elecciones se realizan con base a los usos y costumbre, o con base en el sistema de partidos políticos.

Dado que está en la cancha del INAH el tema del proceso electoral local de ese municipio de la zona Altos de Chiapas, por lo que no tenía justificante mantener el Consejo Municipal Electoral en Oxchuc.

El consejero presidente indicó que detrás de las demandas de los pobladores de Oxchuc está el derecho constitucional y se tuvo presente la demanda del EZLN, plasmada en los Acuerdos de San Andrés, pero la decisión la tomarán los habitantes del municipio indígena. El IEPC les garantiza su derecho a ser consultados, de lo cual esperamos resultados.

Asimismo, de las solicitudes de los municipios de Chilón y Sitalá para que también ahí se realicen elecciones por usos y costumbres, Chacón Rojas sostuvo que se han encontrado con que quienes presentaron los oficios no acreditan que tienen la representación de las comunidades, por lo que se les ha requerido cumplimentar los documentos probatorios, hasta el momento no lo han hecho y mejor optaron por presentar un juicio ante el Tribunal Electoral del Estado, donde resolvió avalando los requerimientos del IEPC.

En el caso de Rincón Chamula, debido a que es un municipio de nueva creación, en el decreto del Congreso del Estado se establece la instalación de un Concejo Municipal provisional hasta en tanto se presentaran las elecciones de 2018. ASICh