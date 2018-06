Normalistas aplaudidos y condenados por sus actos

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- El Comité contra la Persecución y por la Libertad de Presos Políticos, condenó la agresión contra normalistas de Tuxtla Gutiérrez, mientras un sector de la sociedad, pide todo el peso de la ley contra ellos, a quienes califica como vandalos.

Los hechos ocurridos en la plaza central como a la altura de la empresa refresquera Coca Cola; se dieron acciones en protesta por los hechos ocurridos en Ayotzinapa al asesinar a 43 estudiantes a manos de las autoridades; sin embargo, la protesta fue en contra de empresas, radicalizando acciones.

Se quemaron algunas unidades de empresas particulares, otros más hicieron destrozos en la entrada de palacio de gobierno y se impidió el acceso en ese tramo carretero, debido a que se daba un conato de pleito entre estudiantes y policías del gobierno del Estado.

El Comité señaló que la persecución política y agresiónes que incluyeron disparos con armas de fuego, gases lacrimogenos, tanquetas y varios camiones con policias a la normal Mactumactza es parte de la guerra interna contra el pueblo, atacan a los movimientos que exigen sus demandas y derechos.

Hoy con el argumento de que andaban vandalizando en Plaza Ambar se dan estos acontecimientos de agresión y represión por parte del gobierno fascista del estado de Chiapas, ante tal situación denunciamos que tales hechos que se les imputan es para justificar que la policia al mando de Velasco los agreda.

Quieren hacer creer que los estudiantes normalistas son delincuentes que no tienen ninguna justificación para sus demandas. Criminalizar las justas demandas es la politica de este gobierno.

No es casual que en dias anteriores hayan montado todo un plan para desprestigiar, difamar a los estudiantes, pues no es un hecho probatorio las acusaciones por la que el gobierno actue.

Por su parte, el sector empresarial como parte de la sociedad; condenaron este hecho, asegurando que lo que se ha vivido no es un acto realmente de jóvenes que estudian, sino de grupo de choque algunos calificados como parte del gobierno y otros más, contra el gobierno.

Pidieron se les aplique la ley, otros más, que se les castigue y saque de Tuxtla, sin embargo, hay quienes dijeron que esto es producto de la descomposición social que vive Chiapas, por lo que si ellos actuaban así, es porque el gobierno es el responsable de todo.