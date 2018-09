Normalistas, responsables de violación a leyes

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – Mientras el gobierno del estado, no aplique el estado de derecho, las condiciones en San Cristóbal de las Casas como en otros municipios, no cambiarán y la ingobernabilidad irá creciendo, dieron a conocer habitantes y catedráticos de la escuela intercultural bilingüe Jacinto Canek.

Para los declarantes, desde el pasado lunes 3 de septiembre, los normalistas realizan actos vandálicos por instrucciones de dos de sus compañeros de nombre Víctor Hugo López Vázquez y Ronaldo Álvarez Pérez, quienes tomaron las instalaciones, encerrando y privando de la libertad al personal directivo los cuales fueron 27 en total entre docentes homologados, comisionados e interinos, los encerraron en el auditorio de la misma.

El relato señala que esto fue por más de 27 horas sin motivo alguno, además robaron los celulares personales, los agredieron físicamente para que entregaran los dispositivos, un docente hábilmente logro esconder su celular y posteriormente a través de él informaron a algunos familiares que estaban secuestrados.

Los docentes afectados señalaron: “que sin explicación alguna desde las 9 de la mañana estuvimos sin alimentos, ya que por ingresar a las 7 de la mañana, todo personal no había desayunado ya que de manera cotidiana es después del homenaje que se da un tiempo para tomar alimentos, tiempo que no fue concedido y fue hasta las 22 horas del lunes.

Eran 27 personas secuestradas, y solo les dieron dos paquetes de pan bimbo y unas rebanadas de jamón, “tampoco se nos proporcionó permiso para ir al baño, ni los utensilios necesarios para la higiene y mucho menos protección para el frío, ya que la escuela se encuentra ubicada en Zinacantán y en esta temporada del año hace mucho frío”.

Cabe recalcar que los docentes después de 27 horas de estar privados de su libertad los normalistas les explicaron que el motivo de encerrarlos fue porque, se les negó reducir las jornadas de práctica y observación de los alumnos de séptimo semestre de 8 semanas a 4, no se les permitió entregar un trabajo en todo el semestre escolar, señalaron que de hoy en adelante están obligados los docentes que antes de pasar calificaciones a control escolar pasen las listas al comité estudiantil para modificar calificaciones a su conveniencia.

Resaltaron que ellos tienen total autonomía para sus clases y las pueden suspender a la hora que ellos quieran. Condicionaron al personal administrativo que las constancias que ellos pidan las tienen que redactar como ellos decidan. Por último, señalaron que el recurso que la escuela ejerce por el proyecto PACTEN 2017, tendría que ser entregado a ellos y que lo manejarían como mejor les pareciera.