Nuevamente, salen a la calle a manifestarse, los empoderados miembros del magisterio, quienes protestan una vez más, por el sistema político que prevalece en la entidad, contraponiéndose al actuar del Gobernador Sustituto de Chiapas, Manuel Velasco Coello y el Presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Una vez más, en fechas casi culminantes del primer semestre del ciclo escolar, salen a combatir por las políticas que van en contra de sus lineamientos y en defensa de todo el pueblo de México.

Pese al pésimo sistema escolar vigente en el país, la exigencia es en contra de los intereses político económicos que afectan principalmente a los bolsillos de pocos y no a la educación que se imparte en millones de pupitres de todos los niveles educativos, además de las inconclusas obras que reflejan la rapacidad de los políticos salientes.

Es probable que estas acciones, obedezcan a simplemente un desacuerdo que conlleva a un hartazgo social o tal vez, a la demostración poderosa del brazo ejecutor del magisterio, que, dicho sea de paso, con estas acciones que afectan a los ciudadanos y no a los gobiernos, no lograrán más que la indiferencia de los sindicados.

Sería aplaudible, que el poder de convocatoria de los seccionales educativos de Chiapas, iniciaran con la ejecución de acciones que golpeen directamente a los antagonistas políticos de Chiapas y no, a los que sufrirán retrasos, incomodidades y hasta agresiones, que no tienen nada que ver, más que el abstencionismo en estos temas, que nos interesan a todos.