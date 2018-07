Obra mal hecha en Carranza

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Habitantes del ejido Flores Magón del municipio de Venustiano Carranza, demandaron del gobernador Manuel Velasco Coello, obligue a sus funcionarios a terminar obras que dejaron inconclusas, entre ellas tramos carreteros propios del pueblo.

El acceso se complica, la gente por necesidad tiene que transitar, además no es un asunto de embellecimiento, sino de beneficio social, por ahí pasan ambulancias, policías, que son importantes para ellos; no se puede estar perdiendo el tiempo ni inaugurando obras fantasmas.

Son 3 años que se inició y la gente es quien ha ido haciendo algo para que esta obra a la mitad, no quede desperdiciada, ya que tienen datos que constantemente se ha dado accidentes en esa vía, producto del mal trabajo que se realizó por el gobierno del estado, según la propia versión del presidente saliente.

Un grupo de habitantes de este ejido confirmaron que desde hace más de tres años que el gobernador Manuel Velasco Coello, llegó para prometer la reconstrucción del tramo carretero Flores Magón a los Baños del Carmen, obra que fue abandonada en menos de la mitad.

Aseveraron que los trabajos de reconstrucción fueron abandonados en menos de la mitad desde hace más de tres años, situación que además de generar retrasos y otros problemas, también es el origen de varios accidentes vehiculares.

El problema, es que está por terminar tanto la administración municipal como la estatal, lo que hace que haya temor de que nunca termine esta obra, insistieron en que ellos, solo quieren el beneficio, no robar ni cosas personales, por eso no entiende cómo es que les engañan todo el tiempo.