Opera Fernando Castellanos contra Rutilio Escandón

El ex candidato a la gubernatura del estado, Fernando Castellanos Cal y Mayor, lanzó una campaña mediática contra el gobernador electo Rutilio Escandón Cadenas, al atribuirle falsas declaraciones en un pasquín que se emitió en las redes sociales.

Con su afán de manchar la imagen pública del próximo gobernante del estado, Castellanos Cal y Mayor pone al descubierto la demagogia y la mentira como su mejor discurso, toda vez que en Chiapas y principalmente en Tuxtla se destaca no por su gran labor sino por incumplir sus promesas de campaña.

El ex presidente municipal opera por medio de su séquito como Pepe Chong quien utiliza una cuenta falsa de Rutilio Escandón Cadenas, con el afán de dar posicionamientos falsos, como la felicitación a Juan Sabines en el día de su cumpleaños.

Sin embargo, es necesario precisar que Fernando Castellanos emprendió esta oleada de ataques desde que le dieron luz verde para encabezar la candidatura al Gobierno de Chiapas.

Fue en conjunto con Enoch Hernández que creyendo que podría rebasar el poderío de Morena, destinaron cantidades excesivas de recursos en redes sociales para atacar a Escandón.

Una de las campañas más fuertes que emprendió fue la de los estudios de la hija del candidato de Morena en el extranjero, que le mereció días enteros de publicidad en redes sociales.

Y es que a decir de la ciudadanía, el ex alcalde capitalino se olvidó de iluminar, pavimentar, llevar agua y dar más seguridad a la gente que, en su momento, lo apoyó.

Por ello, utiliza otros medios para poner en controversia la ideología de un partido que no usa los elogios para conseguir adeptos políticos.

Fernando Castellanos no logó entrar al aparato gubernamental pero sí quiere seguir engañando al pueblo de Chiapas, olvidando que dejó un Tuxtla sin iluminación y colonias suburbanas en completo abandono, con baches que son un peligro para los transeúntes y los automovilistas.