Organizaciones sociales reconocen el proyecto de Rutilio Escandón

Al reunirse con organizaciones sociales en el municipio de Ocozocoautla, el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Rutilio Escandón, aseguró que el campo chiapaneco ha resistido más de 30 años de abandono por lo que su gobierno tendrá como prioridad rescatarlo y devolverle su grandeza.

Para ello, el abanderado de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) destacó que en Chiapas se adoptará la estrategia del Proyecto Alternativo de Nación, que impulsa el próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para sembrar 200 mil hectáreas con árboles maderables y frutales.

“Este esfuerzo de reforestación nos permitirá generar al menos 80 mil empleos para campesinas y campesinos, a fin de satisfacer las necesidades más urgentes de la población; ofreceremos proyectos productivos y créditos a la palabra, pero también se simplificarán las reglas de operación de los programas, para que sea un incentivo para incrementar la producción”, explicó.

Acompañado por el encargado de coordinación estratégica de su campaña, Ernesto Gutiérrez Villanueva, y el candidato a diputado federal, Zoé Robledo, entre otros, Rutilio Escandón precisó que la meta es lograr que el campo se convierta en la principal fábrica de empleos y alimentos para las familias de Chiapas, muchas de las cuales viven en la pobreza debido a los malos gobiernos.

“Duele ver los contrastes, tenemos un campo rico y generoso, pero también mucha gente pobre que necesita apoyo”, dijo, al tiempo de reiterar que en su administración se va a combatir la corrupción y la impunidad de manera decidida, pero también se gobernará con austeridad, sin lujos ni privilegios para los funcionarios.

El aspirante de la coalición Morena-PT-PES manifestó que conoce la realidad del estado y el sentir de la gente pues es alguien que proviene de una familia humilde que con mucho trabajo salió adelante, de ahí su compromiso con Chiapas.

“No nací en pañales de seda, nací en un pueblo, sé lo que se siente cuando no tienes nada que comer y la angustia de las madres y padres de familia cuando no tienen nada que ofrecerle a sus hijos y su dolor cuando no tienen recursos para curarlos”, dijo.

Finalmente, detalló que su gobierno reconocerá el talento de las personas, por lo que se conformará con hombres y mujeres honestos y comprometidos, sin embargo, aclaró que quien no funcione se irá.