Orgullosa Vergara de sus jugadoras

CANCHA / Staff Uruguay, Maldonado

Mónica Vergara, directora técnica de la Selección Femenil Sub 17, no pudo ocultar el orgullo por la entrega y el trabajo táctico realizado en el juego ante Japón.

Aunque la autora del gol del empate fue Alison González, para la estratega, todo el equipo aportó para poner al Tri en la siguiente fase.

“Alison es una de mis 21 guerreras y estoy convencida que tengo a las personas que mejor saben jugar en equipo. Le toca brillar en alguna acción a la que le corresponda en ese momento, pero me quedo con el trabajo de equipo. Hoy le tocó a Alison, pero es un agradecimiento a todas las jugadoras”, explicó en conferencia de prensa.

Vergara mencionó que se enfocaron en dejarlo todo en la cancha, sin pensar en cómo iba el partido entre Brasil y Sudáfrica.

“Disfruté mucho el partido, tener enfrente a un rival como Japón siempre es un reto grande, es un equipo con mucho orden, que domina su sistema de juego, con jugadoras con grandes cualidades técnicas. Me siento muy orgullosa de mi equipo, no dejó nunca el orden, siempre estuvo intentando hacer nuestro funcionamiento, logramos empatar, y eso nos pone en la siguiente fase. Estoy contenta”, apuntó.

La entrenadora dijo que no tiene preferencia por algún rival en los Cuartos de Final porque sea quien sea, tienen que seguir demostrando que tienen madera para llegar lejos.

“Es un Mundial, el que se te ponga enfrente cuando estás pensando en ganar una Copa del Mundo, es el rival que te toque”, abundó.