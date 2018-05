Otorgar concesiones del transporte, con estudios de factibilidad: dirigente nacional

ASICh

Bersaín Miranda Borraz, presidente del Movimiento Nacional Taxista y Transporte en General, sostuvo que al verdadero trabajador del volante es necesario se le haga justicia, sea incluido en la posible entrega de concesiones.

Dado que el problema del transporte irregular se da en casi todos los estados de la República, enfático dijo que no se oponen a los concesionamientos, sino al contrario siempre han luchado porque se le haga justicia a quien lo merece.

Pero en Chiapas, en muchos de los casos no se beneficia al trabajador del volante, sino al que tuvo dinero para comprar conciencias y corromper a los malos funcionarios. Eso es lo que ha ocurrido aquí.

Sostuvo que se otorguen las concesiones que se tengan que otorgar, mediante estudios de factibilidad, para que quien va a entrar al negocio pueda sacar para el sustento de su familia, pero si se da en demasía no es negocio de nadie y se perjudica a que ya ha venido prestando el servicio por décadas.

Asimismo, dio a conocer que viene recorriendo el país, para llevar a cabo reuniones con los gobiernos estatales, para ir buscando soluciones a los problemas de los transportistas; el miércoles de esta semana se reunieron con el Gobernador de Querétaro, a quien agradecieron el respaldo que ha dado al sector para la adquisición de nuevas unidades del transporte urbano y para el combate al transporte irregular, en donde se ha establecido una multa de 115 mil pesos.

Señaló que contrario a lo que sucede en Chiapas, donde las autoridades incentivan al transporte irregular o piratas, en Querétaro se pone orden, se aplica la ley a los infractores, por lo que hasta Uber ya está desapareciendo en esa entidad.

En Chiapas una multa más alta al transporte irregular es de alrededor de 20 mil pesos, pero en realidad es letra muerta la ley del transporte, no se aplique, y los mismos compañeros aseguran que es la dependencia del ramo la que promueve el transporte irregular.

Miranda Borraz puntualizó que en el recorrido que realiza a nivel nacional no solo busca que los gobiernos estatales brinden garantías jurídicas, sino también el Movimiento Nacional Taxista y Transporte en General establece compromisos en beneficio de la población usuaria del transporte público. ASICh