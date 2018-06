Oxchuc podría no permitir la instalación de casillas si le rascan la panza al tigre

ASICH

Los habitantes del municipio indígena Oxchuc podrían decidir cinco días antes de las elecciones no permitir la instalación de casillas si no respetan los partidos políticos el acuerdo con el IEPC, sostiene Gabriel Méndez López, de la Comisión de Paz y Justicia.

Gabriel Méndez López, de la Comisión, sostuvo que hay algunos partidos políticos que quieren rascarle “la panza al tigre”, a pesar de la advertencia que han hecho públicamente en redes sociales y del compromiso que asumieron sus representantes ante el órgano electoral de que en Oxchuc no se realizarán en este proceso electoral campañas ni la presencia de candidatos.

Ahí están las consecuencias de no respetar la palabra del pueblo de Oxchuc, sostuvo en torno a la retención de una camioneta blanca cargada de propaganda del candidato del PVEM, PMCH y CHU, Fernando Castellanos, de la cual en asamblea general determinarían qué se hace.

La unidad cargada con playeras y demás utilitarios del Verde fue retenida el martes en la tarde, después que en la mañana también habían pintado una barda de domicilio particular. Eso provocó enojo entre los oxchuquenses, porque no quieren respetar los acuerdos.

Y todavía de la camioneta empezaron a tirar las playeras para que la gente las recogiera, pero mejor optaron por retener la unidad, dejando libre al chofer y quemar una parte de esa propaganda, para que tomen escarmiento que con la voluntad del pueblo indígena no se juega.

Méndez López dijo que al diputado con licencia, Hugo Pérez Moreno, coordinador de campaña de Fernando Castellanos, ya le había dicho que no anduvieran midiéndole el agua a los camotes, sobre todo que la también diputada con licencia Cecilia López Sánchez se ha dedicado a querer comprar conciencias con 200 pesos.

Ya estamos hartos de la corrupción que se da en el sistema de partidos en los procesos electorales, por lo que hemos optado por elegir a nuestras autoridades por la libre determinación de los pueblos indígenas, pero insisten en no entender algunos partidos políticos. Podemos romper el acuerdo de permitir que se lleven a cabo elecciones a presidente de la República, Gobernador y diputados federales y locales, advirtió. ASICh