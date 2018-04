Padres de familia defienden reconstrucción

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Maestros y padres de familia se atrincheran para defender la reconstrucción de la Escuela Secundaria Federal “Dr. Rodulfo Figueroa Esquinca”, luego de que un presunto líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), amenaza con parar la obra si no le dan dinero.

En una junta realizada este miércoles en el plantel, los docentes representados por los Directores, Adonay Mendoza y Héctor Ramos Ángel del turno matutino y vespertino respectivamente, así como de padres de familia, acordaron no permitir que vivales quieran sacar leña del árbol caído.

Y es que los encargados de la reconstrucción de la Fundación “City Banamex” a cargo del Residente de Obra Iván Arturo Cevallos Hernández, dijo que una persona de nombre Eleazar Pérez Pérez presunto Dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Construcción de la CTM los ha intimidado.

“Ha llegado en dos ocasiones a la secundaria a exigirnos a que le permitamos incluir la mano de obra del sindicato, pero que les paguemos el doble del salario de nuestro tabulador o en su defecto, que le demos en efectivo 60 mil pesos para que se nos permita trabajar”, explicó.

Iván Arturo Cevallos, dijo que la Fundación City Banamex no tiene presupuesto para ese fin, ya que tiene todo etiquetado para la obra a beneficio del plantel y la comunidad estudiantil.

Además, indicó que toda la mano de obra para la reconstrucción la están utilizando de Cintalapa, así como la compra de material que irán necesitando en el proceso de los trabajos será comprada en el comercio local.

La iniciativa privada reprueba la actitud del presunto líder de la CTM, pues se trata de un proyecto de reconstrucción derivado de un fenómeno natural como el sismo del pasado siete de septiembre, donde lamentablemente oportunistas se quieren aprovechar de la situación.

En tanto, el Director del turno Matutino, Adonay Mendoza, confirmó que padres de familia y maestros, acordaron formar un cerco de protección contra Eleazar Pérez Pérez para defender a costa de lo que sea a la institución educativa que sufrió daños por el terremoto.

Además les fue ratificado el apoyo total a la Secundaria Federal de parte del Alcalde Enrique Arreola Moguel, ya que un proyecto de reconstrucción no debe estar por encima de ningún interés mezquino en Cintalapa.

Se enviarán oficios sobre este asunto a la Secretaría de Educación, al Gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello, al Ayuntamiento, al Congreso del Estado y al Secretario General de la CTM a nivel nacional, Carlos Aceves del Olmo para que tomen cartas en el asunto.

Los padres de familia, argumentaron que no permitirán más amenazas de la CTM y que no darán ni un peso a sus falsos líderes, además de que protegerán a la Secundaria para que la Fundación City Banamex concluya la obra.

La citada obra de reconstrucción podría durar más de seis meses, ya que dependerá de los dictámenes que los arquitectos realicen en áreas que serán demolidas y otras reconstruidas, según se informó.

Cabe señalar, que el presunto líder de la CTM, Eleazar Pérez Pérez también ha pretendido sobornar a la Fundación City Banamex, para que por cada una de las más de 100 casas que están siendo construidas por el sismo en Cintalapa le den la cantidad de 5 mil pesos para que los deje trabajar.