PAN evitará una transformación de cuarta: Gómez Morín

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- El Partido Acción Nacional (PAN) tendrá que ser una oposición responsable que impida que López Obrador haga que en México haya un retroceso en la democracia, en las libertades, en la economía, “de esta manera vamos a impedir que esta cuarta transformación sea una transformación de cuarta”, manifestó el candidato a la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional del Blanquiazul, Manuel Gómez Morín.

Y es que el domingo 11 de noviembre el PAN elegirá a su dirigente nacional, por lo que uno de los principales aspirantes, Manuel Gómez Morín, estuvo en esta ciudad, para platicar con la militancia, luego de visitar Tonalá y Tuxtla Gutiérrez, donde anunció que en este momento hay un empate técnico con Marko Cortés Mendoza.

“Acción Nacional durante muchos años, antes de llegar a la presidencia en el 2000, fue oposición en los tiempos del PRI, tuvo la capacidad como oposición de marcar agenda, de impulsar propuestas, hay democracia porque siempre estuvo en nuestra agenda, estuvo el Instituto Electoral, los Tribunales Independientes, la credencial de elector con fotografía, un padrón electoral confiable, tenemos la experiencia de ser oposición constructiva y crítica”.

El candidato a la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, dijo que el panismo se está poniendo las pilas y muchos que no habían salido por muchos años han puesto los ojos en su candidatura, “han visto un renacer del panismo y lo estamos viendo en las encuestas, hay un empate técnico con un alto porcentaje de indecisos, por temor a no querer responder”.

Gómez Morín comentó esperar que de este proceso de elección el partido se fortalezca para ser un buen contrapeso, una oposición responsable “ahora que viene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador”, por lo que esperan la participación en Chiapas de sus 3 mil 600 militantes.

“El punto es volver a ser el principio de la doctrina, con humanismo político, devolver el poder a los panistas de pie, que no sean las cúpulas tomen las decisiones que nos hacen daño como la alianza, cancelar procesos democráticos internos que han dejado fuera a muchos panistas y que ha provocado un sentimiento de exclusión y marginación”.

Asimismo, consideró de suma importancia trabajar con los comités municipales, “fortalecerlos porque están en un abandono absoluto en todo el país, es ahí donde surgen los votos; combatir frontalmente la corrupción, que no nos pase como en estos últimos años, como los moches, diezmos, que no se ha sancionado a nadie, se ha mandado un mal mensaje lo que ha causado al PAN se le etiquete como una mala copia del PRI, o se le etiquete como el PRIAN”.

“Volver a trabajar con la ciudadanía; en este animo de llegar al poder con quien sea se ha apartado mucho de los ciudadanos, el PAN gozó de la simpatía de los ciudadanos y tenemos que volver a establecer vínculos, que sea su vocero en aquello que la ciudadanía pueda acompañar Acción Nacional”.

El panista dijo esperar una amplia participación de los militantes, ya que es un proceso importante donde el PAN estará dividido en dos clases, el pragmático que nada más va a las elecciones por ganar, que cancela todos los procesos democráticos internos y el otro, el de los principios y valores, que respeta la doctrina y la democracia interna, que busca ganar con buenos candidatos emanados del PAN.

“Hay un alto porcentaje de personas indecisas, son los que no han salido mucho tiempo, donde el PAN gobierna se sienten amenazados, si votan libre estarían votando por nuestra propuesta; la elección será este domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los centros de votación serán en las oficinas del Comité Directivo Municipal y donde no haya Comité, recomiendo que consulten la página del Comité Ejecutivo Nacional”, concluyó.