PAN le quita una diputación a MORENA

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- El Partido Acción Nacional (PAN), gana una segunda diputación local plurinominal, designándose a la triunfadora del distrito de Huixtla, con el cual forma su coordinación parlamentaria, ese espacio le perteneció hasta hace unos días a Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

El Congreso pasa a ocupar las diputaciones plurinominales de la siguiente forma, PAN, dos diputaciones; PRI, dos; PRD, una; PT, una; PCU, una; MORENA, siete; y MCH, dos diputaciones; en total 16 curules de las 40, siendo el resto por elección o denominadas como uninominales.

La fracción parlamentaria del blanquiazul, será coordinada por Yanet Ovando Reazola, quien también ocupa la dirigencia de Acción Nacional en Chiapas; lo que hace que este partido de derecha ocupe dos espacios y se conforme como fracción y manteniendo su presencia en el Legislativo.

Los magistrados determinaron modificar la votación válida emitida por el Tribunal Electoral del Estado, a fin de poder establecer los límites porcentuales de sobre y subrepresentación en que cada partido político integrante del órgano legislativo de Chiapas debe situarse.

De acuerdo con el dato de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) modificó el acuerdo 179/2018 del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación de Chiapas, por el que se realizó la asignación de diputaciones por el principio de Representación Proporcional (RP) a los partidos políticos con derecho a ello, para integrar el Congreso del Estado.

Y es que en realidad no se consideró la votación obtenida por el Partido Encuentro Social, que si bien no obtuvo más del 3% de la votación emitida que se requería para que se le otorgara una diputación de RP de manera automática, lo cierto es que, para sacar los límites de sobre y subrepresentación, también se debía considerar a los partidos políticos que, aunque no alcanzaron el umbral mínimo, sí obtuvieron al menos una curul de mayoría relativa.

Finalmente se dijo, que el PVEM podría ocupar dos espacios más en el Congreso y ocupar el segundo lugar en fuerza política, pero como no logró contar con el espacio hacia las mujeres a través de la paridad, se le suspendió ese derecho.