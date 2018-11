Panistas ya plantean crear otro partido político, al perder el rumbo AN: Juan Carlos Cal y Mayor

ASICh

Panistas en Chiapas están viendo la posibilidad de renunciar al PAN, porque no habrá un cambio teniendo dirigentes a modo de gobiernos, tal como lo seguirá siendo Marko Cortés, a nivel nacional, sostiene Juan Carlos Cal y Mayor Franco, distinguido militante del blanquiazul.

De las elecciones nacionales internas del domingo AN, enfático dijo que se veía venir a todas luces, lo que finalmente se dio de manera grosera sin hacer campaña, solo operando con grupos que a nivel local, cada vez se convierte en una franquicia a secas, sin respeto a los principios de doctrina ni a la militancia.

Criticó a las dirigencias nacional y estatal del PAN, a las cuales consideró corruptos y que se ofrecen a operar en cada elección para garantizar triunfos a cambios de canonjías para unos cuantos, sin importarles el partido como el que la sociedad espera, sobre todo ahora que hay un gran vacío de la oposición en el país.

Reveló que ya hay un grupo de panistas y simpatizantes del blanquiazul que le apuestan a construir un nuevo partido político, sobre todo ahora que ven que el poder en el PAN es pactar con gobernadores y no con los militantes, tal como la de Chiapas que ahora opera al mejor postor, luego de haber sido comprada por Rafael Moreno Valle.

La sociedad merece un partido que cumpla con los principios que dieron origen a Acción Nacional, porque ahora los que llegaron al poder tienen el control absoluto y sin escrúpulos de las dirigencias.

Hay un gran vacío de la oposición en México que no cubre el PRD ni el PRI, por lo que la opción ciudadana que fue históricamente el PAN, se debe retomar, subrayó.

Dejó en claro que en el que es hasta ahora su partido no se puede hablar de sumar, porque si la dirigencia no tiene credibilidad ni autoridad moral para mandar, difícilmente se podrá tener el partido a la altura de lo que espera la sociedad.

Se trataría de un partido no que recicle, sino que de cabida a los panistas de viejo cuño, abierto a la sociedad, donde participen jóvenes que no han participado en partidos políticos, con ideales y valores que se identifiquen con las libertades democráticas y de manifestación, con la libertad de mercados, derechos de las minorías y todo derecho humano consagrado en la Constitución. ASICh