Panteón basurero que insulta a deudos

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Ciudadanos de Tuxtla Gutiérrez, pidieron al gobierno municipal, para que puedan estar atentos al panteón municipal, ya que las tumbas se han convertido en cerros de basura, como una falta de respeto para los familiares de esos difuntos.

Los montones de basura, han estado ahí por tiempo; lo que demuestra que el área de limpia y panteones no ha hecho su trabajo como corresponde, de ahí la insistencia en que se de la atención y se evite agredir a los familiares y de quienes están ahí enterrados por años.

por otro lado también dijeron, que no es el único problema, ya que el panteón además de sucio, está olvidado y eso preocupa porque es propicio para la inseguridad, que va desde los asaltos al interior como el robo de objetos, que va desde las flores hasta los floreros.

La molestia de los dolientes refiere a que muchas tumbas se han desaparecido, porque se convirtieron en la zona de basurero, aunque también reconocieron que los que acuden a dejar flores, lo depositan en las mismas tumbas cercanas, lo que hace que otros sigan el ejemplo.

La falta de respeto ha ido creciendo, no hay quien tenga orden al interior del campo santo, hay fosas que están abiertas, lo que no se entiende, otras más están despedazadas, por ello piensan que la delincuencia ha hecho de las suyas, bajo la complacencia de quienes cuidan o hacen como que cuidan.

Por último, se señala que están cansados de los problemas, porque no tienen a un animal ahí, sino a sus padres, hermanos, hijos, familiares que representan el amor de ellos como familia, y el gobierno debe de respetar y no ofender con su falta de atención ciudadana.