Papás obligan a hijos a trabajar

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – Son los padres quienes explotan a sus hijos, para que puedan tener entrada de dinero a su hogar, luego de que los padres solos no pueden mantenerse, esto ocurre en el día Mundial contra la Explotación Infantil, de acuerdo con la UNICEF.

Los niños son obligados a trabajar vendiendo lo que sea en los centros públicos como parques en particular y la vía pública; en ocasiones se ven apresurados y tratan de vender tan pronto como les sea posible, al grado de atosigar a los clientes para que estos compren algo.

Vende rosas, artículos de artesanías, productos varios; todo ello solo para poder dicen comer; aunque no todo lo que se expresa es correcto, ya que durante el día pueden obtener entre los 350 a 500 pesos por persona, debido a que el número de menores ha ido en aumento.

Los menores en su mayoría son indígenas, sin embargo, de colonias de la capital, también están padeciendo este problema, los niños se acostumbran y optan por salir a trabajar, de lo que sea y como se pueda, algunos de ellos solo hablan para decir me va a dar dinero si no, no digo nada.

Ellos, incluso han aprendido a que lo único que vale es el dinero, sea para lo que sea, pero el dinero, sin importar, si se roba, se pide o se gana, lo que hay que hacer es llevar el dinero a los padres que son quienes envían a sus hijos, desde los 3 años en adelante.

Finalmente, estos menores, también se han posicionado de los cruceros, edificios públicos, plazas comerciales y hasta de estacionamientos públicos, todo por la moneda, que sus padres les exigen al salir, ellos tendrán que ver cómo sobrevivir por sí mismos durante el día.