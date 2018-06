Participa Paco Rojas en foro juvenil

En una breve, pero, sustanciosa, conversación, que llevo a cabo El candidato a la presidencia municipal por la coalición “Tuxtla al Frente” conformada por los partidos Acción Nacional (PAN) de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), Paco Rojas, ante los micrófonos de La Universidad del Sur, contestó preguntas ingeniosas, como por ejemplo ¿ Qué le gusta más de Tuxtla Gutiérrez? a lo cual respondió que su gente, mencionó que su diferencia entre los otros candidatos es que él sí critica al gobierno, que no tiene patrones ni padrinos, su principal autoridad radica en los ciudadanos de la capital de Chiapas. Invitó cordialmente mediante un mensaje dirigido a la comunidad universitaria para que el próximo primero de Julio acudan a hacer patente su voluntad política ya que su gobierno funcionará en conjunto con la sociedad con el propósito de gestionar conjuntamente porque todos se merecen un Tuxtla mejor, para obtener un cambio radical, ya que Paco Rojas pondrá todo de su parte para transformar el rumbo de la capital chiapaneca trabajando estrechamente con la juventud con el fin de festejar juntos la victoria el día de las elecciones.

Jóvenes al Frente por Chiapas, fue sin duda uno de los escenarios donde los universitarios pudieron cuestionar y actuar directamente con El candidato a la presidencia municipal por la coalición “Tuxtla al Frente” conformada por los partidos Acción Nacional (PAN) de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), este Foro que tuvo lugar en el lado Sur de la capital chiapaneca permitió que se expresarán diversos criterios como lo importante que es la participación de los jóvenes en el ámbito político, en las votaciones, exigiendo mejores condiciones para todos y en general gritando lo que les corresponde relacionado con sus derechos, exhortó a la juventud a que crea en que pueden alcanzar sus sueños aunque sean complejos, añadió que las situación actual es porque la sociedad ha dejado que los gobernantes decidan por los demás, donde estos solo atiendan los compromisos políticos y no los intereses primordiales, por ello es importante creer en las aptitudes de los mismos actores sociales de sus capacidades, de lo que se puede alcanzar, Rojas Toledo, extendió la invitación a los jóvenes a que lean e investiguen ¿Qué están haciendo sus políticos? Hizo el planteamiento de que deben creer en Chiapas y en su potencial para no permitir que vengan personas de otros lados a ocupar lugares que les corresponden, lo que se convierte en un factor para agudizar la complicada situación económica que atraviesa la entidad federativa de Chiapas, por eso muchos jóvenes se van porque no hay trabajo, hacía el final hizo énfasis en que los jóvenes son fundamentales para decidir en el día de las elecciones por tal razón los convocó a ejercer el voto el próximo fin de semana.