Pasa sin cambios ley de remuneraciones

Mayolo López y Claudia Salazar

Cd. de México (13 septiembre 2018).- Con 246 votos a favor y 111 contra, la Cámara baja aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

La minuta fue turnada al Ejecutivo con el respaldo de las ocho bancadas en lo general.

Con su mayoría, Morena se impuso e impidió que prosperaran las 17 reservas que la Oposición presentó a la minuta, al código penal y a los transitorios.

La Oposición cuestionó la cerrazón de Morena por haber rechazado revisar una minuta que data de finales de 2011. “¡Sí cumplimos, sí cumplimos!”, corearon los diputados de Morena después de que se cantaran los resultados de la votación.

El diputado Pablo Gómez advirtió que si el Presidente Enrique Peña Nieto se abtuviera de publicar el ordenamiento, o de vetarlo, el Senado de la República podría hacer la promulgación respectiva.

Esta es la ley reglamentaria de los artículos 75 y 127 constitucionales que fijan como salario máximo de funcionarios el que percibe el Presidente.

El ordenamiento incide sobre servidores de los tres poderes de la Unión, dependencias federales y organismos, empresas y fideicomisos del sector paraestatal federal, principalmente.

También establece que durante el periodo anual por el que fueron determinados los salarios, estos no podrán disminuir sino hasta el siguiente ejercicio fiscal.

Aunque la votación en lo general tomó 65 minutos, con cada diputado expresando su voto oralmente desde la curul, la votación en lo particular también se hizo nominalmente.

La prohibición de que los funcionarios ganen más que el Presidente de la República esta en el Artículo 127 de la Constitución, pero un transitorio exentó del tope a ministros de la Corte, consejeros de la Judicatura, Magistrados del TEPJF y consejeros del INE, éstos últimos los únicos que no perciben actualmente más que el Jefe del Ejecutivo.

Según el Presupuesto de Egresos de 2018, el Presidente percibe 3 millones 115 mil 531 pesos netos al año.