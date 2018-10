Paso de migrantes debe ser controlado: Oficina de Enlace Internacional

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- El representante de la Oficina de Enlace Internacional una organización de la Iniciativa Privada, Marco Tulio Carrascosa, dijo que es necesario reforzar la frontera de Chiapas, para evitar el ingreso de integrantes de bandas delictivas, y dejar pasar a quienes realmente vienen huyendo de la inseguridad en Centroamérica y la pobreza extrema.

“Hay dos posturas, somos pro migrantes, constantemente enviamos ayuda, con otras instituciones, estamos gestionando apoyos, queremos seguirlo haciendo, el problema es que hay un vacío legal en el tema de la migración muy fuerte y entonces el riesgo de esto es que queriendo hacer una labor altruista, pueden ingresar migrantes que se dedican a delinquir”.

Carrascosa consideró que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador debe ser cuidadoso en abrir la puerta a los migrantes ya que siendo benevolentes por un buen sentir del gobierno “podemos cometer el error en los 80 cuando se anunció el libre tránsito, esto lo anunció el presidente Vinicio Cerezo, y Guatemala se llenó de maras”.

“Esta benevolencia, compasión al migrante, se convirtió en un problema, eso le puede pasar a México, si no se toma atención al tema migratorio y la seguridad fronteriza, estamos a favor de los migrantes, pero también por la Soberanía del país, tenemos una de las fronteras más porosas a nivel internacional, son más de 60 pases identificados en nuestra frontera, se necesita invertir en seguridad fronteriza”.

Recordó que en 2014 cuando se habló acerca de la crisis humanitaria, cuando Barak Obama anunció que 50 mil niños migrantes serían deportados, “empezamos a trabajar de la mano de varias instituciones, el mensaje que hemos venido anunciando de que la migración va ir en aumento, está tomando preponderancia, el gobierno está preocupado, hoy es un tema de primera plana”.

“Tenemos que levantar la voz y hablar de este tema. No es correcto pero es necesario, la situación es precaria en Honduras, los hondureños en su mayoría están huyendo de la inseguridad y la pobreza extrema, se ven obligados, es necesaria, correcta no, habría otras alternativas si los países trabajaran en conjunto para que la migración no fuera tan masiva y tan desordenada”.

Finalmente, dijo que la Oficina de Enlace Internacional una organización de la Iniciativa Privada, está compuesta por activistas internacionales “y estamos trabajando de la mano con otras organizaciones, trabajamos con el Parlamento Centroamericano, el Parlamento Indígena de América, los gobiernos de Guatemala, Salvador, Honduras, Estados Unidos y nuestro país”.